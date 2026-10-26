https://news.day.az/azerinews/1869618.html Lula da Silva Braziliyada prezident seçkilərində qalib gəlib Braziliyanın hazırkı prezidenti Luiz İnasio Lula da Silva prezident seçkilərinin ikinci turunda 51,79 faiz səs toplayaraq qalib gəlib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Ali Seçki Məhkəməsinin (TSE) səslərin 100 faizinin hesablanmasının nəticələrinə dair məlumatları göstərir.

Lula da Silva Braziliyada prezident seçkilərində qalib gəlib

Azərbaycanca, 26 октября 2026 10:23 (UTC +04:00) 132
Lula da Silva Braziliyada prezident seçkilərində qalib gəlib

Braziliyanın hazırkı prezidenti Luiz İnasio Lula da Silva prezident seçkilərinin ikinci turunda 51,79 faiz səs toplayaraq qalib gəlib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Ali Seçki Məhkəməsinin (TSE) səslərin 100 faizinin hesablanmasının nəticələrinə dair məlumatları göstərir.

Onun rəqibi, Liberal Partiyasının senatoru Flavio Bolsonaro 48,21 faiz səs toplayıb. Bununla belə, səslərin hesablanmasının ilkin mərhələsində Bolsonaro Lula da Silvanı 1 faiz səs fərqi ilə qabaqlayırdı.

Bununla yanaşı, Bolsonaro seçkilərin nəticələrinin ləğv edilməsini tələb edəcəyini bildirib. Bu barədə Noticias məlumat yayıb. Nəşrin məlumatına görə, Bolsonaro qısa çıxışında seçkilərin nəticələrini "baş verdiyi formada" qəbul etməyəcəyini deyib və Federal Ali Məhkəməni səsvermə qaydalarını dəyişdirməkdə ittiham edib.

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