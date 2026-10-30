https://news.day.az/azerinews/1870947.html İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub - FOTO Bakıda 15 yaşadək futbolçular arasında dünya çempionatı və festivalına yekun vurulub. AZƏRTAC xəbər verir ki, mundialın əsas finalında Çexiya və İspaniya yığmaları qarşılaşıblar. Bakı Kristal Zalında təşkil olunan matç ispanların 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub - FOTO

Azərbaycanca, 30 октября 2026 19:16 (UTC +04:00) 182
İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub

Bakıda 15 yaşadək futbolçular arasında dünya çempionatı və festivalına yekun vurulub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, mundialın əsas finalında Çexiya və İspaniya yığmaları qarşılaşıblar. Bakı Kristal Zalında təşkil olunan matç ispanların 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

Bununla da İspaniyanın U-15 yığması tarixdə ilk dəfə keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının qalibi olub.

Qeyd edək ki, dünya çempionatı FIFA-ya üzv 189 milli assosiasiyadan olan gənc futbol istedadlarını Bakıda bir araya gətirib.

  • İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
  • İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
  • İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
  • İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
  • İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
  • İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
  • İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
  • İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
  • İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
  • İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
  • İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
  • İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
  • İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
  • İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
  • İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
  • İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
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