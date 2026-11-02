https://news.day.az/azerinews/1871347.html Oğuzda meşədə yanmış meyit tapıldı Oğuz rayonunda meşədə meyit tapılıb. Day.Az Apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə oktyabrın 31-də səhər saatlarinda Oğuz şəhəri ərazisində baş verib. 1965-ci il təvəllüdlü Aqil Rəsulovun yanmış meyiti şəhərin meşəlik ərazisində tapılıb. Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
Oğuzda meşədə yanmış meyit tapıldı
Oğuz rayonunda meşədə meyit tapılıb.
Day.Az Apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə oktyabrın 31-də səhər saatlarinda Oğuz şəhəri ərazisində baş verib.
1965-ci il təvəllüdlü Aqil Rəsulovun yanmış meyiti şəhərin meşəlik ərazisində tapılıb.
Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
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