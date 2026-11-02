https://news.day.az/azerinews/1871432.html Ayı 30 insanı parçalayıb öldürdü Rusiyada 2026-cı ilin əvvəlindən bəri 30 nəfər ayı hücumlarının qurbanı olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya İstintaq Komitəsinin Tomsk vilayəti üzrə idarəsi məlumat yayıb. Son hadisə noyabrın 1-də Tomsk vilayətinin Pervomayski rayonunda baş verib.
Ayı 30 insanı parçalayıb öldürdü
Rusiyada 2026-cı ilin əvvəlindən bəri 30 nəfər ayı hücumlarının qurbanı olub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya İstintaq Komitəsinin Tomsk vilayəti üzrə idarəsi məlumat yayıb.
Son hadisə noyabrın 1-də Tomsk vilayətinin Pervomayski rayonunda baş verib. Orexovo kəndi yaxınlığındakı meşədə 62 yaşlı kişinin çoxsaylı xəsarətlər almış meyiti aşkarlanıb.
Ayı hücumlarının daha çox Buryatiya, Kamçatka və Tomsk vilayətlərində qeydə alındığı bildirilir.
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