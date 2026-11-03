https://news.day.az/azerinews/1871622.html Pensiya alanların sayı açıqlandı 2026-cı ilin oktyabr ayı ərzində xüsusi şərtlərlə əmək pensiyası alanların sayı 151 963 nəfər olub. Bu barədə Day.Az-a Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib. Bildirilib ki, onların 116 561 nəfəri yaşa, 12 184 nəfəri əlilliyə, 23 218 nəfəri isə ailə başçısını itirməyə görə pensiya alıb.
Pensiya alanların sayı açıqlandı
2026-cı ilin oktyabr ayı ərzində xüsusi şərtlərlə əmək pensiyası alanların sayı 151 963 nəfər olub.
Bu barədə Day.Az-a Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, onların 116 561 nəfəri yaşa, 12 184 nəfəri əlilliyə, 23 218 nəfəri isə ailə başçısını itirməyə görə pensiya alıb.
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