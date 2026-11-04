https://news.day.az/azerinews/1871790.html Qoz əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdıra bilər: Gündə bir ovuc kifayətdir İspaniyada aparılan araşdırmaya görə, səkkiz həftə ərzində hər gün 40 qram qoz istehlak etmək əhval-ruhiyyənin yaxşılaşmasına kömək edə bilər. Tədqiqatda 20-35 yaş arası 31 sağlam şəxs iştirak edib.

Qoz əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdıra bilər: Gündə bir ovuc kifayətdir

Azərbaycanca, 4 ноября 2026 05:53 (UTC +04:00) 187
Qoz əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdıra bilər:

İspaniyada aparılan araşdırmaya görə, səkkiz həftə ərzində hər gün 40 qram qoz istehlak etmək əhval-ruhiyyənin yaxşılaşmasına kömək edə bilər. Tədqiqatda 20-35 yaş arası 31 sağlam şəxs iştirak edib.

Day.Az xəbər verir ki, alimlər qoz qəbul edən iştirakçıların sidiyində serotoninin parçalanma məhsulu olan 5-HIAA maddəsinin səviyyəsinin artdığını müəyyən ediblər. Bu göstəricinin yüksək olması daha yaxşı əhval-ruhiyyə ilə əlaqələndirilib.

Qoz omeqa-3 yağ turşuları, triptofan, lif və polifenollarla zəngindir. Mütəxəssislərə görə, gündə 30-40 qram qoz istehlakı ürək və beyin sağlamlığını dəstəkləməklə yanaşı, psixoloji rifaha da müsbət təsir göstərə bilər. Bununla belə, nəticələri təsdiqləmək üçün əlavə araşdırmalara ehtiyac var.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#SAĞLAMLIQ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

В двух районах Баку не будет газа 06:26 (UTC+04), Общество 275
Названы риски при покупке смартфона из-за границы 05:50 (UTC+04), Наука и технологии 372
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Уличная система охлаждения в Саудовской Аравии - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), В мире 526
Бывший тренер «Аль-Насра» раскрыл главную одержимость Роналду 03:30 (UTC+04), Спорт 492
У бактерий нашли необычный «выключатель» для защиты от вирусов 02:45 (UTC+04), Медицина 499
В Индии дорога во время дождей уходит под воду - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), В мире 649
Норвегия рассматривает запрет на очки с ИИ 01:38 (UTC+04), Наука и технологии 538
Гороскоп на 4 ноября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 568
Проект второй АЭС в Турции обойдется в 30 млрд долларов - СМИ 00:53 (UTC+04), В мире 754
Лига чемпионов: "Спортинг" обыграл "Шахтер", "Галатасарай" победил "Штутгарт" 00:20 (UTC+04), Спорт 582
В Баку столкнулись два грузовика, есть пострадавшие - ВИДЕО 00:15 (UTC+04), Общество 603
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась кадрами с выставки «Мерцающие символы» - ВИДЕО 00:08 (UTC+04), Официальная хроника 2 669
Хроника Победы (04.11.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете “La Repubblica” - ВИДЕО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 606
Хроника Победы (04.11.2020): армянская армия взяла в союзники фосфор - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 792
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась публикацией со встречи с народным артистом России Геннадием Хазановым - ФОТО 3 ноября 23:46 (UTC+04), Официальная хроника 2 196
Флаг Бельгия спустила, а бизнес в Конго оставила 3 ноября 23:40 (UTC+04), Политика 810
Mercedes-Benz продал свою европейскую сеть быстрых зарядных станций 3 ноября 23:38 (UTC+04), Автоновости 574
Заявление Трампа удивило израильтян 3 ноября 23:25 (UTC+04), В мире 863
Иран и США пошли на взаимные уступки 3 ноября 23:20 (UTC+04), В мире 885
Азербайджанские каратисты завоевали золотые медали на чемпионате Европы - ФОТО 3 ноября 23:16 (UTC+04), Спорт 574
Баку и София: дружба, проверенная временем, и перспективы нового сближения - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 3 ноября 23:05 (UTC+04), Политика 1 202
"Туран" одержал уверенную победу над "Марицей" в Лиге чемпионов 3 ноября 22:55 (UTC+04), Спорт 561
Эльвин Джафаргулиев вернулся к тренировкам вместе с командой 3 ноября 22:38 (UTC+04), Спорт 576
Гренландия одобрила соглашение о безопасности с США 3 ноября 22:29 (UTC+04), В мире 849
«Бескомпромиссный» Кочарян: Родину - в карман, принципы - к чертям 3 ноября 22:20 (UTC+04), Политика 5 135
Лидеры израильских оппозиционных партий договорились 3 ноября 22:15 (UTC+04), В мире 914
Трамп считает, что мог бы стать премьером Израиля 3 ноября 22:02 (UTC+04), В мире 908
В Геранбое автомобиль сорвался в овраг, есть погибший 3 ноября 21:47 (UTC+04), Общество 648
Xətai və Suraxanıda qaz kəsiləcək 3 ноября 21:35 (UTC+04), Azərbaycanca 956
Азербайджан превращает ветер Каспия в источник экспорта энергии - ОБЗОР от Azernews 3 ноября 21:30 (UTC+04), Экономика 6 311
Минюст США впервые отслеживает проведение выборов во всех штатах 3 ноября 21:28 (UTC+04), В мире 926
Как подготовить автомобиль к зиме? 3 ноября 21:21 (UTC+04), Общество 659
Disney может сократить тысячи рабочих мест 3 ноября 21:12 (UTC+04), В мире 962
В Турции опровергли информацию о сносе парка Гейдара Алиева в Шишли 3 ноября 21:09 (UTC+04), В мире 1 000
Ковры «армянские», галлюцинации - тоже 3 ноября 21:00 (UTC+04), Политика 5 288
Омбудсмен Сабина Алиева посетила Аллею почетного захоронения - ФОТО 3 ноября 20:54 (UTC+04), Общество 678
ЮАР опасается потери рабочих мест из-за решения США 3 ноября 20:50 (UTC+04), В мире 969
Один из самых красивых замков Венгрии может закрыться 3 ноября 20:36 (UTC+04), В мире 990
В Ташкенте состоялся официальный прием по случаю 8 Ноября – Дня Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 20:31 (UTC+04), Политика 993
Армянское общество не готово к реальной Армении – еще одно доказательство 3 ноября 20:15 (UTC+04), Политика 2 270
Гарегин II в Оксфорде: чай, кочаны и «глубокая озабоченность» 3 ноября 20:10 (UTC+04), Политика 1 617
Четыре авиарейса в Европу получили сообщения об угрозах взрыва 3 ноября 20:09 (UTC+04), В мире 1 010
Армения может официально подать заявку на вступление в ЕС в 2027 или 2028 году - Пашинян 3 ноября 20:01 (UTC+04), В мире 978
В Нью-Дели уровень загрязнения воздуха достиг опасных показателей 3 ноября 19:57 (UTC+04), В мире 952
Kino biletləri də ABB mobile tətbiqində! - FOTO (R) 3 ноября 19:51 (UTC+04), Azərbaycanca 944
"Баку - оазис свободы": Bloody Mary - пространство воображения, гротеска и живых эмоций - ФОТО 3 ноября 19:35 (UTC+04), Культура 623
Делегация Университета АДА посетила ведущие вузы Италии - ФОТО 3 ноября 19:15 (UTC+04), Общество 5 869
В Гобустанском районе временно ограничат движение из-за реконструкции моста 3 ноября 19:08 (UTC+04), Общество 620
В США стартовали промежуточные выборы в Конгресс 3 ноября 19:00 (UTC+04), В мире 1 001
Мелания Трамп примет участие в организации встречи представителей России и Украины 3 ноября 18:53 (UTC+04), В мире 977
14 граждан Ирана объявлены персонами нон грата в Азербайджане 3 ноября 18:45 (UTC+04), Политика 2 006
Трамп заявил о планах прекратить ежегодную военную помощь Израилю 3 ноября 18:35 (UTC+04), В мире 1 024
Honda запустит в серию гоночную версию Civic 3 ноября 18:34 (UTC+04), Автоновости 564
Mərakeş mediası Mərakeş–Azərbaycan Dostluq Assosiasiyasının Azərbaycana səfərini işıqlandırıb - FOTO 3 ноября 18:31 (UTC+04), Azərbaycanca 838
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Болгарии 3 ноября 18:25 (UTC+04), Официальная хроника 3 965
Американские авторы рассказали о ключевых факторах победы Азербайджана в 44-дневной войне - эксперт 3 ноября 18:23 (UTC+04), Политика 1 026
Победу Азербайджана нельзя объяснять только применением дронов – глава Совета печати 3 ноября 18:14 (UTC+04), Общество 667
В Государственном кинофонде отметили юбилей кинорежиссера Явера Рзаева - ФОТО 3 ноября 18:08 (UTC+04), Культура 636
ADA Universitetinin nümayəndə heyəti İtaliyadakı tərəfdaş universitetlərə səfər edib - FOTO 3 ноября 17:53 (UTC+04), Azərbaycanca 904
"Вест Хэм" уволил главного тренера 3 ноября 17:50 (UTC+04), Спорт 581
В Азербайджане обновили список должностных лиц с доступом к VIP-залам аэропортов 3 ноября 17:31 (UTC+04), Общество 982
Məkkə istiqamətində PUA təhlükəsi - Səudiyyə Ərəbistanından açıqlama 3 ноября 17:25 (UTC+04), Azərbaycanca 995
Арестован Мурад Фетиев - операция СГБ - ФОТО 3 ноября 17:21 (UTC+04), Общество 898
Prezidentin sədr təyin etdiyi şəxs kimdir? - DOSYE 3 ноября 17:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 027
Возвращение азербайджанской музыки в Карабах имеет особое историческое значение - Рамиз Мелик-Асланов в передаче «Диалог с Тофиком Аббасовым» - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 17:14 (UTC+04), Культура 3 677
SOCAR и "КазМунайГаз" обсудили расширение сотрудничества по транспортировке казахстанской нефти - ФОТО 3 ноября 17:09 (UTC+04), Экономика 1 067
Bir и CineMastercard объявляют о новом партнерстве: билеты в кино скоро в один клик в Birbank (R) 3 ноября 16:55 (UTC+04), Экономика 1 033
В Баку представлена книга "Война за Карабах: Стратегия, технология и победа" - ФОТО 3 ноября 16:55 (UTC+04), Политика 5 031
Maşın sürərkən bu qaydanı bilməyənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 3 ноября 16:45 (UTC+04), Azərbaycanca 1 055
Утверждены Положение и структура Агентства госрезервов Азербайджана 3 ноября 16:44 (UTC+04), Официальная хроника 637
Во Франции призвали полицейских поддержать общенациональную забастовку 3 ноября 16:34 (UTC+04), В мире 1 003
В Баку отмечен юбилей автора песен к фильмам "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Операция Ы" - ФОТО 3 ноября 16:29 (UTC+04), Культура 2 969
Назначен председатель Агентства государственных резервов Азербайджана 3 ноября 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 605
В Азербайджане переименовали эти больницы 3 ноября 16:20 (UTC+04), Общество 844
Военные пилоты Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 16:09 (UTC+04), Общество 722
Зеленский прибыл в Берлин с необъявленным визитом 3 ноября 16:06 (UTC+04), В мире 1 078
Иран пригрозил ответом на применение ядерного оружия 3 ноября 16:04 (UTC+04), В мире 1 126
OpenAI, Apple и Netflix теперь платят НДС в Азербайджане 3 ноября 15:54 (UTC+04), Экономика 1 030
Представители PASHA Real Estate Group встретились с мэром города Ташкента - ФОТО 3 ноября 15:50 (UTC+04), Экономика 995
Полиция Испании начала расследование по делу о гибели футболиста "Тенерифе" 3 ноября 15:45 (UTC+04), Спорт 334
Три нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузском проливе 3 ноября 15:42 (UTC+04), В мире 1 062
Начался судебный процесс над Али Керимли и Мамедом Ибрагимом - ОБНОВЛЕНО 3 ноября 15:41 (UTC+04), Общество 820
Милли Меджлис приступает к рассмотрению проекта госбюджета на 2027 год 3 ноября 15:35 (UTC+04), Экономика 1 017
Apple предупредила о глобальной угрозе шпионских кибератак 3 ноября 15:28 (UTC+04), Наука и технологии 579
TikTok-блогера арестовали на месяц 3 ноября 15:16 (UTC+04), Общество 668
“İdman hər kəs üçün bərabər imkan olmalıdır” - PAŞA Həyat-ın İdarə Heyətinin Sədri Ülviyyə Cabbarova 3 ноября 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 013
Опубликован рейтинг лучших спортсменов Азербайджана - СПИСОК 3 ноября 15:07 (UTC+04), Спорт 628
В руководстве «Meydan TV» царят авторитаризм и непрозрачность - заявление сотрудников 3 ноября 15:03 (UTC+04), Общество 621
Задержан Бахтияр Дали 3 ноября 15:02 (UTC+04), Общество 732
Иранский кризис и интересы Азербайджана - АКТУАЛЬНО от Фарида Бахшалиева 3 ноября 15:00 (UTC+04), Политика 7 983
За самовольный уход из части введут штрафы 3 ноября 14:55 (UTC+04), Общество 603
Экс-футболист сборной Турции может возглавить клуб в Азербайджане 3 ноября 14:53 (UTC+04), Спорт 629
Moskva aeroportlarında dron həyəcanı: Bakı reysləri də saatlarla gecikib 3 ноября 14:51 (UTC+04), Azərbaycanca 1 059
В Азербайджане предупредили о фальшивых выплатах ко Дню Победы - ФОТО 3 ноября 14:49 (UTC+04), Общество 704
Баку и Лондон рассматривают меры по предотвращению двойного налогообложения - ФОТО 3 ноября 14:45 (UTC+04), Экономика 1 066
Утвержден Договор о вечной дружбе между Азербайджаном и Узбекистаном 3 ноября 14:42 (UTC+04), Политика 6 902
Yelo Bank обновил услугу оплаты предрейсового осмотра: теперь доступен выбор НДС (R) 3 ноября 14:40 (UTC+04), Экономика 1 076
США намерены привлечь НАТО к финансированию военной помощи Украине 3 ноября 14:34 (UTC+04), В мире 1 098
В Азербайджане изменят сроки пребывания ряда военнослужащих в звании лейтенанта 3 ноября 14:29 (UTC+04), Политика 1 086
Стала известна программа итало-азербайджанского бизнес-форума в Баку 3 ноября 14:24 (UTC+04), Экономика 1 088
В Азербайджане изменят правила оплаты покупок в интернете 3 ноября 14:20 (UTC+04), Общество 7 468
Европейская авиакомпания хочет заморозить зарплаты сотрудников 3 ноября 14:16 (UTC+04), Туризм 567
Азербайджан ужесточит контроль за соблюдением компаниями экологических требований 3 ноября 14:11 (UTC+04), Общество 589
В Азербайджане изменят правила прохождения военной службы для этих офицеров 3 ноября 14:03 (UTC+04), Политика 1 141
Названо количество депозитных счетов в Азербайджане 3 ноября 14:00 (UTC+04), Экономика 1 098
Польша планирует создать специальную бригаду у границы с Россией 3 ноября 13:44 (UTC+04), В мире 1 059
Армянская политическая машина: старые механизмы, новые хозяева 3 ноября 13:32 (UTC+04), Политика 5 924
Определились победитель и призеры чемпионата Азербайджана по снукеру 3 ноября 13:27 (UTC+04), Спорт 593
Число заключенных во Франции достигло рекордного уровня 3 ноября 13:21 (UTC+04), В мире 1 075
Baku Steel Company объединяет промышленность и искусство в проекте Baku Steel Art 2026 - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 13:15 (UTC+04), Экономика 1 858
Hərbi prokurorun səlahiyyətləri genişləndirilir 3 ноября 13:14 (UTC+04), Azərbaycanca 1 058
Запасы газа в хранилищах ЕС опустились до минимума 3 ноября 13:10 (UTC+04), В мире 1 090
Новый выпуск "AVAZ-7" посвятили шехиду Сабухи Ахмедову - ФОТО 3 ноября 12:59 (UTC+04), Общество 619
Sərhədi pozduqlarına görə 46 nəfər saxlanılıb 3 ноября 12:54 (UTC+04), Azərbaycanca 1 074
OpenAI взяла на работу экс-министра армии США 3 ноября 12:50 (UTC+04), Наука и технологии 592
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 3 ноября 12:43 (UTC+04), Общество 681
Раскрыта личность мужчины, найденного сгоревшим в лесу Огуза 3 ноября 12:39 (UTC+04), Общество 703
Индийские военные за двое суток освободили иранское судно от пиратов - ВИДЕО 3 ноября 12:30 (UTC+04), В мире 1 197
В Азербайджане раскрыли число получателей льготных пенсий 3 ноября 12:19 (UTC+04), Общество 624
Paytaxtda Zəfər gününə həsr edilən ağacəkmə aksiyası keçirilib - FOTO 3 ноября 12:18 (UTC+04), Azərbaycanca 1 097
Сабина Алиева переизбрана омбудсменом Азербайджана 3 ноября 12:16 (UTC+04), Общество 5 420
У берегов Болгарии взяли под охрану загадочный контейнер 3 ноября 12:13 (UTC+04), В мире 1 130
В Киеве раскрыли сеть кибермошенников - совместная операция Азербайджана и Украины - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 12:12 (UTC+04), Общество 4 718
Ayı evin həyətinə girdi - VİDEO 3 ноября 12:08 (UTC+04), Azərbaycanca 1 158
Французская молодежь снова вышла на улицы 3 ноября 12:06 (UTC+04), В мире 1 198
Milli Məclis Zəfər Günü ilə bağlı Bəyanat qəbul edib 3 ноября 12:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 096
"Нефтчи" установил рекорд результативности за последние 25 сезонов 3 ноября 12:00 (UTC+04), Спорт 606
Сколько стоит обучение в частных школах Баку? - ЦЕНЫ 3 ноября 11:52 (UTC+04), Общество 1 771
Azərbaycanın Aİ-98 benzini aldığı ölkələr – SİYAHI 3 ноября 11:45 (UTC+04), Azərbaycanca 1 192
Президент Лаоса пригласил Президента Ильхама Алиева посетить страну с официальным визитом 3 ноября 11:39 (UTC+04), Официальная хроника 7 855
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Кении в нашей стране - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 11:35 (UTC+04), Официальная хроника 8 017
Два вертолета столкнулись в Непале - ВИДЕО 3 ноября 11:32 (UTC+04), В мире 1 211
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Панамы 3 ноября 11:29 (UTC+04), Официальная хроника 595
Сотрудник налоговой службы попался на взятке в Гяндже 3 ноября 11:24 (UTC+04), Общество 649
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Лаоса в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 11:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 517
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 3 ноября 11:18 (UTC+04), Туризм
Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой 3 ноября 11:14 (UTC+04), Политика 1 174
Северная Корея испытала стратегическую крылатую ракету 3 ноября 11:09 (UTC+04), В мире 1 148
Милли Меджлис обсуждает 10 вопросов 3 ноября 11:04 (UTC+04), Политика 1 163
Сколько многодетных семей насчитывается в Азербайджане? 3 ноября 11:00 (UTC+04), Общество 613
Алжир обвинил Францию в сокрытии данных о ядерных испытаниях в Сахаре 3 ноября 10:54 (UTC+04), В мире 1 159
В декабре будет 9 нерабочих дней 3 ноября 10:46 (UTC+04), Общество 1 641
Uşaqlar arasında virus yayılıb - Bu əlamətlərə DİQQƏT EDİN - VİDEO 3 ноября 10:43 (UTC+04), Azərbaycanca 1 202
В Турции опрокинулся пассажирский автобус, более 40 пострадавших - ВИДЕО - ФОТО 3 ноября 10:39 (UTC+04), В мире 1 250
Японский профессор назвала ключевые факторы роста международной значимости Азербайджана 3 ноября 10:34 (UTC+04), Экономика 1 170
Газовый кризис в Европе: а ведь Баку предупреждал – ОБЗОР 3 ноября 10:30 (UTC+04), Политика 6 944
В Азербайджане задержали 50 подозреваемых за сутки 3 ноября 10:24 (UTC+04), Общество 628
Банк Республика и AccessBank объявили об успешном завершении стратегической сделки (R) 3 ноября 10:20 (UTC+04), Экономика 1 382
Кто из руководства Ирана встречался с Моджтабой Хаменеи? - ответил глава МИД 3 ноября 10:16 (UTC+04), В мире 1 265
Казахстан и Азербайджан обсудили меры по развитию Среднего коридора 3 ноября 10:10 (UTC+04), Экономика 1 214
ЛЧ: "Галатасарай" сыграет со "Штутгартом", "Барселона" примет "Астон Виллу" - АФИША 3 ноября 10:04 (UTC+04), Спорт 647
При крушении самолета в США погибла семья мультимиллионера - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 10:00 (UTC+04), В мире 1 359
Стало известно, когда будут выплачены пенсии за ноябрь 3 ноября 09:45 (UTC+04), Общество 2 159
Автобусы на этом маршруте находятся в плачевном состоянии - ВИДЕО 3 ноября 09:42 (UTC+04), Общество 749
Названы самые безопасные семейные автомобили 3 ноября 09:35 (UTC+04), Автоновости 936
Опасная ситуация в известном торговом центре Баку - ВИДЕО 3 ноября 09:26 (UTC+04), Общество 1 107
Сегодня будет избран новый омбудсмен 3 ноября 09:21 (UTC+04), Общество 700
Официальные курсы валют в Азербайджане 3 ноября 09:15 (UTC+04), Экономика
Конституционный кризис в Польше продолжается - ВИДЕО 3 ноября 09:04 (UTC+04), В мире 1 281
В ОЭС рассказали о растущем значении Азербайджана для мировой торговли - ИНТЕРВЬЮ 3 ноября 09:00 (UTC+04), Экономика 6 232
Названа дата новых переговоров России и Украины 3 ноября 08:40 (UTC+04), В мире 1 314
Разногласия в администрации Трампа 3 ноября 08:25 (UTC+04), В мире 1 363
Кто возглавит делегацию США на переговорах с РФ и Украиной? 3 ноября 08:12 (UTC+04), В мире 1 376
Конституционный узел: развяжет ли его Пашинян? – АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 3 ноября 08:00 (UTC+04), Политика 7 732
Иран перехватил три американских беспилотника 3 ноября 07:55 (UTC+04), В мире 1 332
Американский военный самолет нанес удар по острову Кешм 3 ноября 07:50 (UTC+04), В мире 1 447
Хуситы вплотную приблизились к Адену 3 ноября 07:46 (UTC+04), В мире 1 329
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 3 ноября 07:33 (UTC+04), Общество
Трамп заявил о переговорах с Ираном 3 ноября 07:19 (UTC+04), В мире 1 339
Иран может ударить по базам США в Европе 3 ноября 07:07 (UTC+04), В мире 6 048
Дела будут даваться с трудом - гороскоп на 3 ноября 3 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 920
Разработана вакцина против распространенного вида рака 3 ноября 04:58 (UTC+04), Медицина 780
Названы причины замены роутера 3 ноября 03:45 (UTC+04), Наука и технологии 772
Нетаньяху готов сформировать широкое коалиционное правительство 3 ноября 02:31 (UTC+04), В мире 1 588
Узбекистан и США обсудили ИИ-сотрудничество 3 ноября 01:17 (UTC+04), В мире 1 658
Хроника Победы (03.11.2020): разгром ВС Армении продолжается - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 00:05 (UTC+04), Политика 1 858
Промежуточные выборы в США как экзамен для Трампа 3 ноября 00:01 (UTC+04), В мире 6 836
Британия ужесточает правила для мигрантов 2 ноября 23:50 (UTC+04), В мире 1 772
Иран подтвердил проведение интенсивных переговоров с США 2 ноября 23:38 (UTC+04), В мире 1 687
Трамп намерен покинуть Белый дом 2 ноября 23:25 (UTC+04), В мире 1 850
В Бейруте произошёл мощный взрыв 2 ноября 23:03 (UTC+04), В мире 1 730
Казахстан приостановил прокачку нефти в российский город 2 ноября 22:52 (UTC+04), В мире 1 741
Бесспорные доказательства успешной экономической стратегии Президента Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 2 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 8 291
Хуситы бомбят аэропорты Саудовской Аравии 2 ноября 22:16 (UTC+04), В мире 1 818
Криптобиржа Binance заявила о почти полном покрытии ущерба от взлома 2 ноября 22:00 (UTC+04), В мире 1 734
Германия и Великобритания рассматривают создание ракет нового поколения 2 ноября 21:46 (UTC+04), В мире 1 773
Антикоррупционная операция в Гяндже - есть задержанный 2 ноября 21:44 (UTC+04), Общество 2 233
В Италии предложили облагать богатых дополнительным налогом 2 ноября 21:32 (UTC+04), В мире 1 714
В США начинается решающая битва за контроль над Конгрессом 2 ноября 21:27 (UTC+04), В мире 1 806
В Турции произошли 2 землетрясения - ОБНОВЛЕНО 2 ноября 21:22 (UTC+04), В мире 1 845
В Баку изменили схему движения нескольких автобусов 2 ноября 21:19 (UTC+04), Общество 1 095
Стало известно, как Британия может вернуться в ЕС 2 ноября 21:16 (UTC+04), В мире 1 834
YAP-ın təşkilatçılığı ilə 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib - FOTO 2 ноября 21:12 (UTC+04), Azərbaycanca 1 821
Массовые протесты и давление на власть: Германия устала ждать 2 ноября 21:05 (UTC+04), В мире 8 035
В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по конкуру 2 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 816
В Баку приостановили работу хлебопекарни - ФОТО 2 ноября 20:44 (UTC+04), Общество 1 223
В Турции начали новое расследование против Google 2 ноября 20:31 (UTC+04), Наука и технологии 890
Китай обошел США по тоннажу новых кораблей 2 ноября 20:22 (UTC+04), В мире 1 879
В Азербайджане выявили нарушения в 24 аптеках 2 ноября 20:14 (UTC+04), Общество 873
Еще новости