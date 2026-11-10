https://news.day.az/azerinews/1873354.html ABŞ-də zavodda kimyəvi sızma baş verib ABŞ-ın Kaliforniya ştatında nar şirəsi istehsal edən "POM Wonderful" şirkətinin zavodunda kimyəvi sızma baş verib. Hadisə nəticəsində 11 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu barədə "ABC News" məlumat yayıb.

ABŞ-də zavodda kimyəvi sızma baş verib

Azərbaycanca, 10 ноября 2026 09:04 (UTC +04:00) 77
ABŞ-də zavodda kimyəvi sızma baş verib

ABŞ-ın Kaliforniya ştatında nar şirəsi istehsal edən "POM Wonderful" şirkətinin zavodunda kimyəvi sızma baş verib. Hadisə nəticəsində 11 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.

Bu barədə "ABC News" məlumat yayıb.

Şirkətin məlumatına görə, sənaye təmizləyici vasitənin boru kəmərinə tökülməsi nəticəsində zəhərli buxarlar ətrafa və yaxınlıqdakı binalara yayılıb. Hadisə ilə əlaqədar zavoddan 150-dən çox işçi təxliyə edilib.

 

Yerli yanğınsöndürmə xidmətinin nümayəndəsinin sözlərinə görə, ümumilikdə 58 nəfərə tibbi yardım göstərilib, onlardan 11-i xəstəxanaya aparılıb.

Bildirilib ki, hadisədən yerli sakinlərə və ətraf mühitə zərər dəyməyib. Boru kəməri təmir olunduqdan sonra zavod fəaliyyətini bərpa edib.

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Prezident İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan Xocalı Soyqırımı Memorialını ziyarət ediblər - FOTO 8 ноября 17:01 (UTC+04), Azərbaycanca 2 069
Böyükşor yolunda ağır qəza 8 ноября 17:00 (UTC+04), Azərbaycanca 2 064
Перуанская пресса написала о Дне Победы 8 ноября 16:55 (UTC+04), Политика 2 069
АФФА предупредила юных футболистов о договорных матчах - ФОТО 8 ноября 16:52 (UTC+04), Спорт 883
Те, кто пытается ослабить наше братство с Азербайджаном, не добьются своих целей - Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября 16:40 (UTC+04), Политика 8 732
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Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское единство является фактором стабильности, сотрудничества и безопасности - ВИДЕО 8 ноября 16:36 (UTC+04), Официальная хроника 955
Президент Ильхам Алиев об отношениях с Турцией: Никому не позволим встать между нами - ВИДЕО 8 ноября 16:33 (UTC+04), Официальная хроника 996
Президент Ильхам Алиев: Сильная экономика, политический вес Турции нас очень радуют - ВИДЕО 8 ноября 16:29 (UTC+04), Официальная хроника 918
Президент Ильхам Алиев: Желающие пошатнуть азербайджано-турецкое единство и братство никогда не достигнут своих целей - ВИДЕО 8 ноября 16:23 (UTC+04), Официальная хроника 3 604
Президент Ильхам Алиев: Я неоднократно говорил, что в мире нет государств, настолько тесно связанных друг с другом, как Азербайджан и Турция - ВИДЕО 8 ноября 16:21 (UTC+04), Официальная хроника 5 723
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном приведет к конкретным результатам - ВИДЕО 8 ноября 16:19 (UTC+04), Официальная хроника 901
Президент Ильхам Алиев: На протяжении 44 дней братский турецкий народ был рядом с нами - ВИДЕО 8 ноября 16:17 (UTC+04), Официальная хроника 807
Супруга шехида Вюсала Магеррамова рассказала о его боевом пути и последних днях - ФОТО 8 ноября 16:12 (UTC+04), Общество 825
Президент Ильхам Алиев – Эрдогану: То, что Вы находитесь вместе с нами в День Победы, радует весь азербайджанский народ - ВИДЕО 8 ноября 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 11 809
Гейдар Алиев и его супруга Алена Алиева посетили памятник Победы в Баку - ФОТО 8 ноября 16:06 (UTC+04), Официальная хроника 15 026
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 15:59 (UTC+04), Официальная хроника 8 625
В США автомобиль протаранил 30 велосипедистов - ВИДЕО 8 ноября 15:50 (UTC+04), В мире 2 095
Сегодня отношения Турции и Азербайджана отражают общие стратегические интересы и цели всего региона - главред Azernews - ВИДЕО 8 ноября 15:38 (UTC+04), Политика 2 041
В Гянджинской государственной филармонии состоялся концерт "Песнь Победы" - ФОТО 8 ноября 15:33 (UTC+04), Культура 828
Президент Турции поделился публикацией в связи с Днем Победы Азербайджана - ФОТО 8 ноября 15:28 (UTC+04), Политика 2 078
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры об официальном визите Президента Турции в Азербайджан - ВИДЕО 8 ноября 15:23 (UTC+04), Официальная хроника 9 351
Жители Азербайджана чтят память шехидов на Военном мемориальном кладбище в День Победы - ФОТО 8 ноября 15:18 (UTC+04), Общество 833
Врач-хирург рассказал о спасении раненых во время 44-дневной Отечественной войны - ФОТО 8 ноября 15:13 (UTC+04), Общество 930
В Баварии призвали вернуть обязательный воинский призыв в Германии 8 ноября 15:09 (UTC+04), В мире 2 015
В Шуше состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате "один на один" - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 14:58 (UTC+04), Официальная хроника 5 675
Мать шехида Асада Асадли рассказала о последнем звонке сына с фронта 8 ноября 14:54 (UTC+04), Общество 780
В Губе столкнулись ГАЗ и Haval, есть пострадавшие 8 ноября 14:50 (UTC+04), Общество 826
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 14:39 (UTC+04), Официальная хроника 5 899
МИД Северного Кипра поздравил Азербайджан с Днем Победы 8 ноября 14:35 (UTC+04), Политика 2 053
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