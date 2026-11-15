https://news.day.az/azerinews/1874372.html Qoz qabığı saç tökülməsinin və ağarmasının qarşısını ala bilər? Mətbəxdə adətən tullantı kimi atılan qoz qabıqlarının saç sağlamlığı üçün faydalı olduğu iddia edilir. Day.Az xəbər verir ki, qoz qabığından hazırlanan suyun saç köklərini gücləndirdiyi, tökülməni azaltdığı və saçlara parlaqlıq verdiyi bildirilir. Lakin bu təsirlərin elmi cəhətdən təsdiqlənmədiyini nəzərə almaq lazımdır.

Qoz qabığı saç tökülməsinin və ağarmasının qarşısını ala bilər?

Azərbaycanca, 15 ноября 2026 03:36 (UTC +04:00) 225
Qoz qabığı saç tökülməsinin və ağarmasının qarşısını ala bilər?

Mətbəxdə adətən tullantı kimi atılan qoz qabıqlarının saç sağlamlığı üçün faydalı olduğu iddia edilir.

Day.Az xəbər verir ki, qoz qabığından hazırlanan suyun saç köklərini gücləndirdiyi, tökülməni azaltdığı və saçlara parlaqlıq verdiyi bildirilir. Lakin bu təsirlərin elmi cəhətdən təsdiqlənmədiyini nəzərə almaq lazımdır.

Qarışığı hazırlamaq üçün 10-15 ədəd qoz qabığı qazana qoyulur, üzərinə su əlavə edilərək qaynadılır. Soyuduqdan sonra alınan maye nəm saçlara və saç diblərinə çəkilir. Qarışığın növbəti saç yuyulmasına qədər saxlanılması tövsiyə olunur.

Məqalədə qoz qabığı suyunun saçların vaxtından əvvəl ağarmasının qarşısını aldığı, kəpəyi azaltdığı və saç tellərinə təbii parlaqlıq verdiyi də iddia edilir. Bununla belə, saç tökülməsinin müxtəlif səbəbləri ola bilər və qoz qabığı suyunun bu problemləri müalicə etdiyinə dair etibarlı elmi sübut yoxdur. Davamlı saç tökülməsi zamanı dermatoloqa müraciət etmək daha məqsədəuyğundur.

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Погода в Азербайджане резко ухудшится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 13 ноября 15:53 (UTC+04), Общество 1 655
Полад Бюльбюльоглу о ключевых направлениях культурной политики Азербайджана 13 ноября 15:48 (UTC+04), Культура 784
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Yunus Oğuzun “Qara Yusif” romanı çapdan çıxdı 13 ноября 14:30 (UTC+04), Azərbaycanca 1 827
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