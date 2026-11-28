https://news.day.az/azerinews/1877786.html Xalq artisti 54 il əvvələ aid fotosunu paylaşdı Xalq artisti, tanınmış bəstəkar Eldar Mansurov sosial şəbəkə hesabında arxiv fotosunu yayımlayıb. Day.Az xəbər verir ki, sənətçinin izləyiciləri ilə bölüşdüyü nadir kadr 1972-ci ildə çəkilib. Foto bəstəkarın tələbəlik dövrünə aiddir.
Xalq artisti 54 il əvvələ aid fotosunu paylaşdı
Xalq artisti, tanınmış bəstəkar Eldar Mansurov sosial şəbəkə hesabında arxiv fotosunu yayımlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, sənətçinin izləyiciləri ilə bölüşdüyü nadir kadr 1972-ci ildə çəkilib. Foto bəstəkarın tələbəlik dövrünə aiddir.
Eldar Mansurov paylaşımında görüntünün Asəf Zeynallı adına Musiqi Məktəbinin qarşısında, o vaxtkı Qorki küçəsində lentə alındığını bildirib. Həmin vaxt bəstəkar təhsilinin dördüncü kursunda oxuyurmuş.
Arxiv fotosu sənətçinin gənclik illərinə səyahət etməsinə səbəb olub.
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