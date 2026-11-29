Ürək xəstəliklərinə səbəb olan 4 əsas risk faktoru açıqlandı
Təxminən 9 milyon insanın sağlamlıq məlumatlarının təhlil edildiyi araşdırma ürək-damar xəstəliklərinin əsas risk faktorlarını üzə çıxarıb.
Day.Az xəbər verir ki, nəticələrə görə, infarkt, insult və ürək çatışmazlığı hallarının 99 faizində yüksək qan təzyiqi, xolesterin, şəkərin normadan artıq olması və ya tütün istifadəsi kimi amillərdən ən azı biri mövcud olub.
Araşdırmada ən diqqətçəkən məqam yüksək qan təzyiqi ilə bağlıdır. Belə ki, infarkt, insult və ürək çatışmazlığı keçirən şəxslərin 93 faizində xəstəlikdən əvvəl yüksək təzyiq qeydə alınıb. Alimlər bildirirlər ki, qan təzyiqinin hər 5 mmHg azaldılması ürək-damar xəstəlikləri riskinin təxminən 12 faiz aşağı düşməsi ilə əlaqəlidir.
Mütəxəssislər ürək sağlamlığını qorumaq üçün qan təzyiqi, xolesterin və şəkər səviyyəsini mütəmadi yoxlamağı, siqaretdən uzaq durmağı və mövcud problemləri vaxtında müalicə etməyi tövsiyə edirlər. Araşdırma göstərir ki, infarkt və insult riskini azaltmağın əsas yollarından biri təhlükəli amilləri xəstəlik yaranmadan aşkarlamaqdır.
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