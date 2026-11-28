https://news.day.az/azerinews/1877911.html Ermənistan parlamentindəki müxalifət konstitusiya referendumunun keçirilməsini dəstəkləməlidir - Paşinyan Ermənistan parlamentində təmsil olunan müxalifət Azərbaycanla sülhün əldə edilməsinə mane olan son qüvvədir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkənin İctimai Televiziyasına müsahibəsində danışıb.
Ermənistan parlamentindəki müxalifət konstitusiya referendumunun keçirilməsini dəstəkləməlidir - Paşinyan
Ermənistan parlamentində təmsil olunan müxalifət Azərbaycanla sülhün əldə edilməsinə mane olan son qüvvədir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkənin İctimai Televiziyasına müsahibəsində danışıb.
O bildirib ki, hazırda sülh prosesinin qarşısında duran son maneə parlament müxalifətidir və müxalifət konstitusiya referendumunun keçirilməsini dəstəkləməlidir.
Hökumət başçısı parlament müxalifətinin referendumun keçirilməsinin lehinə səs verəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib.
Paşinyan, həmçinin Ermənistanın institusional dövlətə çevrilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
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