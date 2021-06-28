Азербайджанская государственная академическая филармония провела благотворительную акцию для детей шехидов второй Карабахской войны.

Проект был проведен при поддержке Конфедерации профессиональных союзов Азербайджана, сообщила Day.Az заслуженная артистка Азербайджана, директор Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева Наргиз Алиева.

Филармония каждый раз поддерживает семьи шехидов, проводит для них проекты, концерты.

Директор Филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде постоянно поддерживает семьи шехидов, проводит для них проекты, концерты. На днях для детей участников войны была организована поездка в Набрань, где они смогли отдохнуть в разных зонах отдыха.

"Наши герои отдали свои жизни, чтобы освободить наши земли. К сожалению, мы не можем вернуть их родных, но можем поддержать. Дети провели несколько замечательных дней в Набрани, для них были организованы разные игры, поплавали в бассейне. Самое главное они остались довольны", - отметила Алиева.

Руководство Филармонии намерено и дальше проводить такого рода благотворительные акции. Как только будут разрешены концерты в стране для семей шехидов будут организованы концертные программы с участием известных музыкантов, в котором они смогут принять участие, в качестве почетных гостей.