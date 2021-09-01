Самир Джафаров и Рамиль Гасымов исполнили Sevgili canan за рулем автомобиля

Известные азербайджанские оперные исполнители, народный артист Самир Джафаров и заслуженный артист Рамиль Гасымов опубликовали в соцсетях интересное видео, исполнив в дуэте романс Sevgili canan за рулем автомобиля, сообщает Day.Az.

Композиция была написана выдающимся композитором, драматургом, основоположником азербайджанского профессионального музыкального искусства, народным артистом СССР Узеиром Гаджибейли на слова газели Sənsiz классика национальной поэзии и философа XII века Низами Гянджеви еще в 1943 году. Композиция была посвящена 800-летию Низами.

Отметим, что в этом году отмечается 880-летие Низами, и в Азербайджане проходит Год Низами Гянджеви.

Романс Sevgili canan является классикой национального музыкального искусства, исполнялся такими великими певцами как Бюьбюль и Муслим Магомаев.