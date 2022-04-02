В Азербайджане открылась первая Школа современного искусства

По итогам своей 10-летней активной деятельности, в частности, в области образования в сфере культуры Пространство современного искусства YARAT начинает проект первой в Азербайджане годичной Школы современного искусства в партнерстве с Управлением государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", передает Day.Az.

Презентация прошла в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков. На открытии вечера куратор Пространства современного искусства YARAT Фарах Алекперли рассказала о значимости проекта в деле развития и образования в сфере современного искусства.

"На протяжении 10 лет YARAT, помимо организации выставок и пропаганды современного искусства за рубежом, реализовал множество проектов и продолжает деятельность в научно-исследовательской и образовательной сфере. Подготовлены новые кадры, представлены экспериментальные практики и работы начинающих азербайджанских художников, молодые таланты участвуют в семинарах и ежедневной студийной практике для генерирования новых идей и работ. Желаю успеха проекту первой в Азербайджане годичной Школы современного искусства", - отметила Фарах Алекперли.

Школа современного искусства будет расположена в важнейшей для Азербайджана исторической зоне - музейном архитектурном заповеднике Ичеришехер, в здании YARAT, используемом для работы с молодежью в рамках проекта ARTIM.

Предусматривается, что проект экспериментальной школы станет важной частью культурного ландшафта страны, являясь уникальным в области современного искусства, с точки зрения развития экспериментального образования в целях подготовки профессиональных кадров среди молодежи и поддержки программы профессиональной занятости молодежи.

Базовой частью образовательной программы школы станет авторская концепция, сформированная на основе контента пересечения исторических традиций и актуальных событий в сфере культуры и искусства.

Автор концепции - Сабина Шихлинская, заслуженный художник Азербайджана, куратор многочисленных выставок и проектов, в том числе и в сфере образования для молодежи в области современного искусства.

"В рамках программы школы планируется реализация теоретических и практических образовательных программ для мультидисциплинарных художников, арт-менеджеров, кураторов и арт-исследователей по основополагающим направлениям современного искусства. Основу обучения составят лекции и мастер-классы ведущих в своих областях экспертов и специалистов, действующих кураторов и художников, а также арт-менеджеров локальных и зарубежных арт-институций и организаций", - отметила Сабина Шихлинская.

Завершением теоретической программы школы станет проведение культурно-выставочных мероприятий в партнерстве с культурными организациями, галереями, творческими центрами и музеями, расположенными в Ичеришехер.

Планируется ряд паблик-арт-инициатив, направленных, в частности, на вовлечение местного населения - жителей Ичеришехер в создание полезных пространств для интеллектуального досуга, чтобы привлечь и аккумулировать не только локальную аудиторию, но и туристов, соединяя особенности местного колорита и национальные исторические традиции Азербайджана с массовой культурой в контексте с актуальными запросами и проблемами современного общества.

Проект экспериментальной Школы современного искусства ставит своей целью сформировать образовательную платформу для самореализации не только состоявшихся, но и начинающих представителей молодежи творческих профессий.

В заключение были представлены 29 учеников первой в Азербайджане годичной Школы современного искусства, отобранных из 120 претендентов. Ученикам пожелали успехов и дальнейших творческих свершений. Гостям был показан документальный фильм ÖN SÖZ - ON SÖZ, посвященный 10-летию Пространства современного искусства YARAT.