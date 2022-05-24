Оркестр Cadenza дал концерт в Баку

В Международном центре мугама камерный оркестр Cadenza (Cadenza Contemporary Orchestra) выступил с концертной программой Yaddaş ("Память"), посвященной Дню независимости Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На концерте прозвучали произведения "Muğamsayağı" Асафа Зейналлы, "Çal, oyna!", "Zəngəzur dağlarında", "Batabat yaylaqlarında" Эртогрола Джавида, "Simli Kvartet üçün Miniatürlər" Хайяма Мирзазаде, "Yeddi pyes" Джаваншира Гулиева и "İstəməz" Саида Гани.

Отметим, что фортепианные композиции Эртогрола Джавида впервые были представлены в исполнении оркестра. Это новшество создала композитор Тюркар Гасымзаде.

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Кстати, Этогрол (Эртогрул) Джавид (1919-1943) был сыном видного поэта и драматурга Гусейна Джавида, ставшего жертвой сталинских репрессий в 1941 году.

Эртогрул был художником, поэтом и композитором. Из-под его пера вышли слова к произведениям Кюи, Шопена, Рахманинова, Моцарта, Бурштейна, Танеева, Римского-Корсакова, а также переводы на азербайджанский язык стихов иностранных поэтов, в том числе и Лермонтова. Его педагог, основоположник азербайджанской классической музыки, великий композитор Узеир Гаджибейли считал Эртогрула одним из своих лучших и талантливейших учеников. За свою недолгую жизнь (скончался в 24 года от туберкулеза) он создал произведения, среди которых - 9 вариаций, поэма для скрипки и фортепиано, 3 прелюдии, сонатина, две детские миниатюры, "Нахчыванские пейзажи" (посвящение матери), "Батабатские плато", "Ашыгсаягы", "Яллы, "Охотники", "Эшг олсун" (сл. Н.Рафибейли), "Бизим баг" и "Лунная мелодия" (муз. Р.Шафаг), "Птицы" (сл. А.Саххата) и многие другие. В его писательской деятельности особое внимание привлекает пьеса "Судьба эгоиста", также присутствуют эскизы неоконченных пьес. Автор научных работ, связанных с деятельностью мировых корифеев и известными произведениями классической музыки и литературы, среди которых весьма интересна работа в связи с "Гамлетом".

Как художник создал такие интересные работы, как портреты отца и матери, актера Абасса Мирзы Шарифзаде в роли шейха Сянана, а также Шекспира и Бетховена, грузинской киноактрисы Нино Варнадзе, полотна "Плачущий ребенок", "Боец Верден", "Цветы", исторические картины, натюрморты и карикатуры. Был также известен как профессиональный знаток азербайджанского музыкального творчества, фольклорист. Вместе с великим Бюльбюлем участвовал в экспедициях по сбору фольклора в ряде районов Азербайджана. Перевёл на ноты более 200 народных песен, записал дастаны и сказания со слов азербайджанских ашугов, и на их основе создал ряд произведений.

Как сына "врага народа" Эртогрула было запрещено отправлять на фронт. Его отправили строить железную дорогу, где он, ослабленный и работавший часто голодным, заболел туберкулезом, и скончался в 1943 году в родном Нахчыване. Он пережил отца всего на два года...