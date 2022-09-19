"Я, ты, он и телефон" - премьера в бакинской русдраме

На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна 7 и 8 октября состоится премьера спектакля "Я, ты, он и телефон" по одноименному произведению народного писателя Азербайджана Анара, сообщили Day.Az в театре.

Постановка осуществляется при поддержке министерства культуры Азербайджана,

Для постановки спектакля из Санкт-Петербурга (Россия) приглашен наш соотечественник - талантливый режиссер Аршад Алекперов, художник-постановщик спектакля - Кристина Данилина (Россия).

Аршад Алекперов - выпускник Российского государственного института сценических искусств. Он ставил спектакли в Азербайджане, России, Казахстане. Это не первый его опыт сотрудничества с академическим русским драматическим театром имени Самеда Вургуна. Ранее Алекперовым был поставлен спектакль "Церемония" по пьесе Эжена Ионеско "Король умирает".

По словам режиссера, новый спектакль "Я, ты, он и телефон" - это общечеловеческая история, понятная и доступная пониманию зрителей абсолютно всех возрастов

"Могу сказать - скучно не будет! Многих из молодых актёров зрители увидят впервые, многих - откроют для себя заново. Словом, это будет спектакль открытий. Лучший способ понять, в чем интрига истории - прийти и посмотреть спектакль "Я, ты, он и телефон", - отметил Аршад Алекперов.

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города и на сайте iticket.az.

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