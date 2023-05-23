В Нижнем Новгороде состоялся показ балета Фикрета Амирова, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева

В Государственном академическом театре оперы и балета имени А.С.Пушкина Нижнего Новгорода (Россия) состоялся показ спектакля "Тысяча и одна ночь" выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюб Гулиев.

Показ балета "Тысяча и одна ночь" состоялся при участии балетной труппы, женского хора, симфонического оркестра Нижегородского театра оперы и балета под управлением азербайджанского дирижера Эйюба Гулиева. Партию сопрано в спектакле исполнила солистка театра Юлия Ситникова.

Спектакль прошел при полном аншлаге и имел оглушительный успех. После исполнения публика долго не отпускали артистов со сцены.

Также с участием Эйюба Гулиева состоялся оперный гала-концерт, в котором выступили ведущие солисты театра. В программе прозвучали арии из опер известных композиторов. С огромным интересом публика встретила сюиту из произведений Фикрета Амирова.