Юсиф Эйвазов отметит юбилей Верди концертом в Московской консерватории

Праздничный гала-концерт "Верди-гала", приуроченный к 210-летию со дня рождения итальянского классика, состоится 26 марта в Большом зале Московской консерватории.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, хрестоматийные арии из знаменитых опер Джузеппе Верди, среди которых "Аида", "Трубадур", "Дон Карлос", "Сила судьбы", "Бал-маскарад" и другие, исполнят звезда мировой оперы Юсиф Эйвазов, а также специальные гости Дарья Рыбак (сопрано) и Махир Тагизаде (баритон).

Концерт пройдет в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина, за дирижерский пульт встанет один из самых ярких молодых российских дирижеров Денис Власенко.

Признанный рекордсмен среди композиторов Джузеппе Верди - гений оперной музыки. Можно сказать, что каждый вечер хотя бы в одном из театров мира исполняется одна из его опер, каждая из которых стала международным хитом. Именно Верди сделал оперу поистине народным искусством, передав в своей музыке главные черты итальянской нации - предельную эмоциональность, бескомпромиссную страстность, яркость, щедрость и обаяние. Его выразительные мелодии у всех на слуху, и любая из них узнается с первых нот. Окруженный всеобщим почтением уже при жизни, он до сих пор остается культовой фигурой в мире музыке. "Публика в театре прощает все, кроме скуки", - неоднократно повторял сам Верди и с невероятной легкостью выдавал шедевр за шедевром. Десятого октября 2023 года мир отметил 210-летие со дня рождения великого гения, и праздничный концерт в Московской консерватории - замечательное напоминание о том, как музыка Верди навсегда обогатила мир оперы.

Юсиф Эйвазов - народный артист Азербайджана (2018), директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета (2023). Ученик Пласидо Доминго и самого Лучано Паваротти, Юсиф Эйвазов неоднократно становился лауреатом международных вокальных конкурсов. Сегодня певец выступает в ведущих оперных театрах мира, среди которых Ла Скала, Венская государственная опера, Лондонский королевский оперный театр, Национальная опера Парижа и др. Свой оперный сезон 2023/2024 гг. певец начал с партии Радамеса в новой постановке "Аиды" прославленного режиссера Барри Коски в Берлинской государственной опере, получив множество восторженных отзывов в зарубежной прессе. Сегодня в репертуар драматического тенора преимущественно входят партии из опер Верди, Пуччини, Леонкавалло и других итальянских композиторов, чья музыка в полной мере дает проявиться драматическому таланту и вокальному мастерству Юсифа Эйвазова.

Дарья Рыбак - уроженка Швейцарии, лауреат премии Migros Culture Percentage 2020 года. Летом 2018 года получила степень бакалавра музыки в Королевском музыкальном колледже (Лондон). Выиграла Швейцарский национальный музыкальный конкурс SJMW в 2011 и 2013 годах, лауреат премии Баккарини и Гюг-Куэно. В репертуаре Дарьи - ведущие партии итальянских, немецких, французских и русских опер. С недавнего времени ее наставником является Юсиф Эйвазов.

Махир Тагизаде - ведущий солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, лауреат международных вокальных конкурсов. Обладатель уникального голоса, у себя на родине певец известен исполнением партий итальянского репертуара, среди которого - "Богема", "Травиата", "Риголетто", "Плащ" и многие другие.

Московский государственный симфонический оркестр (МГСО) был создан в 1989 году. Летом 2017 года приказом Департамента культуры города Москвы художественным руководителем МГСО был назначен известный пианист Иван Рудин. С приходом нового руководителя в коллективе произошли большие изменения. За последние шесть лет значительно обновился состав оркестра, расширился репертуар, началось сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными исполнителями, молодыми дирижерами и солистами. Сегодня в репертуаре коллектива - шедевры российской и зарубежной классики, а также произведения современных композиторов. Музыкальные критики высоко оценивают искусство коллектива, культуру, стилевую чуткость, отличные ансамблевые качества и художественные достоинства интерпретаций.

Денис Власенко - из самых ярких молодых российских дирижеров. Окончив Хоровое училище имени А.В.Свешникова и Академию хорового искусства имени В.С.Попова, получил образование как оперно-симфонический дирижер в Московской и Санкт-Петербургской консерваториях. В 2010 году выиграл конкурс среди дирижеров в Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета. Неоднократно сотрудничал со многими российскими и зарубежными коллективами и выступал с мировыми звездами классической сцены. С января 2022 года маэстро Власенко - художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического Большого театра оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте (Узбекистан). С марта 2023 года - художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Самарской филармонии.

Организатор концерта - концертное агентство Moscow Nights, одно из ведущих агентств России в области искусства и классической музыки.

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