Гасан бек Зардаби и Ханифа Абаева - история одной любви. В честь 149-летия Национальной прессы

22 июля отмечается День национальной прессы Азербайджана. Именно в этот день, в 1875 году, в Азербайджане увидел свет первый номер газеты "Экинчи", учредителем которой был выдающийся общественный деятель, просветитель, публицист, педагог и ученый - естествоиспытатель Гасан бек Селим бек оглу Зардаби (наст. фамилия Меликов, 28.06.1842, Зардоб - 28 .11.1907, Баку). Тем самым была заложена основа национальной прессы, а эта дата впоследствии стала отмечаться как День национальной прессы и азербайджанской журналистики. Сегодня отмечается 149-ая годовщина этого знаменательного события!

Гасан бек Зардаби - одна из самых ярчайших личностей в истории Азербайджана. С именем этого борца за прогресс связано создание азербайджанского театра, печати, передовой системы просвещения, первого благотворительного общества... Его супруга Ханифа Абаева (1856 -1929) была во всем достойна спутника своей жизни, и бок о бок с ним стойко переносила все невзгоды, многое сделав для просвещения общества. 35-летняя семейная жизнь и плодотворная деятельность во благо развития общества, являются достойным примером для многих поколений. Историю их любви и деятельность во благо развития общества, представляем читателям Trend Life.

Их знакомство было необычным

Именно судьба соединила Гасан бека Зардаби и Ханифу ханым для великих свершений. В 1869 году Гасан-бек работал учителем истории в Бакинском реальном училище. Ему было более тридцати лет, и он давно подумывал о женитьбе. Зардаби было сложно выбрать спутницу жизни - будучи человеком науки (в 1861-1865 годах учился на физико-математическом факультете Московского университета), он хотел создать семью с образованной женщиной. Трудность состояла в том, что мало девушек-мусульманок в те годы имели образование. Однажды в газете "Кавказ" он увидел список девушек, окончивших в 1872 году курс обучения в учебном заведении Св. Нины в Тифлисе. Там была только одна мусульманская фамилия. Тогда учитель истории пошел на отчаянный шаг. Гасан бек тут же выехал в Тифлис, объяснил свои намерения начальнице учебного заведения и был представлен красивой 16-летней девушке. Это была Ханифа - дочь офицера царской армии и балкарского князя Асланбека Абаева, уроженка города Нальчик Терской области. Ханифа Абаева была первая на Северном Кавказе женщина - мусульманка, получившая высшее образование. При знакомстве выяснилась общность их взглядов на жизнь и развитие общества, стремление к просвещению и передачи света науки обществу. Поэтому оба пришли к решению пожениться и работать вместе.

Это произошло в 1872 году и дальнейшую жизнь они посвятили служению азербайджанскому народу.

Впоследствии Алимардан бек Топчибашев (общественный и государственный деятель, юрист и журналист, депутат Первой Государственной думы России (1906), Председатель парламента Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920). 1862 - 1934), который женился на их старшей дочери Пери (получила образование в Тифлисе в учебном заведении Св. Нины) писал об этом: "Молодая Ханифа ханум Меликова-Зардаби сменила свою любимую Балкарию с ее чудесными горами на берега Каспия, где ее ждали совместные дела со спутником жизни, почет и слава. Теперь Гасан бек был не одинок: в лице Ханифы ханум он обрел истинного друга, делившего с ним и радость, и горе, верного помощника и ценного сотрудника. Сплоченность молодой четы с его жизненной силой и яркой картиной успехов дало новые методы и открывало перспективы достижений совместными усилиями во имя общих целей на благо народа".

В 1873 году Гасан бек организовал первое театральное представление на азербайджанском языке, а Ханифа ханум открыла в своем доме первую школу для девочек-мусульманок. Супруги прилагали усилия, чтобы как можно больше девушек из мусульманских семей получили образование. Они планировали открыть частный пансион для девочек, но все это требовало денег, которыми семья не располагала.

Атмосфера высокой культуры и интеллигентности в семье послужила для Гасан бека Зардаби не менее мощным стимулом в его необычайных, немыслимых для любого другого в то время, делах, чем переполнявшая его любовь к своему народу. Кстати, что история их знакомства и нашла свое отражение в оперетте "Оттуда-отсюда" известного композитора Рауфа Гаджиева (его мать Ненеханым была племянницей Гасан бека).

Первая азербайджанская газета

Гасан бек Зардаби вошёл в историю Азербайджана, как редактор первой азербайджанской газеты. Стремительный рост и развитие Баку показало необходимость создания национальной прессы. Зардаби привёз необходимое оборудование из Стамбула и через некоторое время, преодолев все трудности, 22 июля 1875 в губернской типографии в Баку была напечатана "Экинчи" (азерб. Əkinçi - Сеятель) - первая газета на азербайджанском языке.

"Когда вышла крошечная чистенькая газета, Гасанбек от радости прослезился, - вспоминает его супруга Ханифа Абаева, - домой он пришел в сильно возбужденном радостном настроении, с газетой в руках. Этот день был счастливым днем в его жизни".

Ханифа Абаева помогала своему супругу во всем, что касается выпуска газеты, от подготовки писем в редакцию к печати и до укладки шрифта. Она относилась к газете как к своему ребенку. Эти два человека - Гасан бек Зардаби и Ханифа Абаева - стояли плечом к плечу у истоков азербайджанской печати.

Одной из главных задач "Экинчи" с первого дня стало распространение знаний в области сельского хозяйства, разнообразных сведений о новейших способах удобрения почвы и применении усовершенствованных земледельческих орудий. Кроме того, издание давало множество советов по медицине, гигиене, физиологии. Но самое главное - печатались серьезные статьи о причинах отсталости, "темноты" населения. Газета получила большой резонанс: в считанные дни первый ее номер распространился не только на территории Азербайджана, но и в России. После выхода в свет "Экинчи", ему писали из Омска, Оренбурга, Тюмени, Чистополя, Пензы, Тамбова, Рязани.Необходимо добавить, что генерал-губернатор Баку Дмитрий Старосельский, давший разрешение на издание газеты, водил дружбу с Гасан беком, а его супруга, грузинка Екатерина Гурамашвили, - соответственно с Ханифой ханум. Близкие отношения этих двух семей уберегали газету "Экинчи" от нападок и посягательств. Как только генерал Старосельский был отозван из Баку, над газетой стали сгущаться тучи, и очень скоро издание ее было приостановлено. Из-за финансовых трудностей и не благосклонного отношения властей, 29 сентября 1877 газету пришлось закрыть.

Семья в 1878 году вернулась в селение Зардоб Гёйчайского уезда, родину Гасан бека, где Ханифа ханум продолжала учить мусульманских девочек, и, прежде всего, русскому языку. Гасан бек продолжил свою просветительскую деятельность среди местного населения, принимал активное участие в развитии национальной прессы, был одним из самых активных участников первого съезда азербайджанских учителей.

Возвращение в Баку

Вернулись Гасанбек и Ханифа в Баку в 1896 году, к этому времени в общественном сознании произошли сильные перемены. Первые ученицы Ханифы Абаевой сами стали педагогами: если в самом начале педагогической деятельности у нее было 12 учениц, то в 1914 году Ханифа и ее бывшие ученицы обучали более 2000 девочек Азербайджана.

Гасан бек стал принимать активное участие и в работе городской Думы, причем бесплатно. Зардаби обнаружил, что в городской Думе всего 5 человек мусульман. Ведя упорную борьбу в течение нескольких лет, он добился как пропорционального, так и достойного представительства в городской управе, сам был избран гласным и бесстрашно сражался там за интересы города, за права его трудящихся и обездоленных масс, за просвещение, культуру, гигиену, поднимал острые политические, социальные, экологические проблемы. Сколько усилий приложил он, чтобы воспрепятствовать проведению в город воды из нездоровых и грязных источников.

В 1897 году, когда известный нефтепромышленник и меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев купил вместе с типографией газету "Каспий" и передал в распоряжение творческой интеллигенции Баку во главе с Алимардан беком Топчибашевым, у Зардаби появилась возможность вернуться к любимой журналистике.

Начиная с 1898 года, Зардаби фактически стал соредактором "Каспия". Предпочтение газетой национальной тематики и ее постепенное признание в обществе как "мусульманского "Каспия" было более всего связано с именем и деятельностью Зардаби. В условиях отсутствия печатных органов на родном языке Зардаби стремился продолжить традиции своего "Экинчи" уже в русскоязычном "Каспии". В те годы Ханифа ханум вместе с Шафигой Эфендизаде создала женское общество.

Гасан бек вместе семьей со всеми детьми жили на квартире, снятой редакцией газеты. Эта квартира находилась вблизи мечети "Тезе пир", на улице Старая Почтовая, в одном из "доходных" домов, принадлежавших Зейналабдину Тагиеву.

"Здесь мы занимали шесть комнат, постоянно наполненных посторонними людьми, обедающими и ночующими у нас. Обычно это были либо бесчисленные гости, либо крестьяне, приезжавшие в Баку по своим делам к папе", - вспоминала младшая из дочерей Гарибсолтан Меликова, преподавательница русско-мусульманской женской школы Баку.

В их доме часто бывали представители прогрессивной интеллигенции Баку, среди них - Нариман Нариманов, Алекбер Сабир, Джалиль Мамедгулизаде, Наджаф бек Везиров и другие. В этой квартире гостили в те времена очень модный русский писатель Максим Горький и не менее знаменитый певец Федор Шаляпин; на семейном торжестве, устроенном Гасан беком, Шаляпин даже исполнил несколько классических русских романсов.

Гасан бек также устроил у себя в квартире пансионат. Здесь его супруга Ханифа ханум занималась подготовкой азербайджанских детей к экзаменам в школах и гимназиях. Бывали времена, когда число проживавших и причащавшихся к знаниям ребят, доходило до десяти человек.

Новый этап жизни

9 октября 1901 года, благодаря Гаджи Зейналабдину Тагиеву, состоялось открытие Бакинского женского имени Императрицы Александры Федоровны русско-мусульманского училища. Идея об образовании училища для девочек-мусульманок принадлежала Гасан-беку Зардаби - первому азербайджанцу и мусульманину, получившему высшее образование в России. Этот талантливый и трудолюбивый человек любил свой народ не на словах и всю жизнь делал все, что было в его силах и возможностях для блага и просвещения своих единоверцев.

Это было закрытое одноклассное училище, в котором могли учиться только девочки- мусульманки, не моложе 7- ми лет. При этом, 20 учениц должны быть исключительно дочерьми беднейших мусульман всякого звания. Курс учения продолжался 4 года, при этом последний год предназначался для дополнительного профессионального класса, где изучалось рукоделие и домоводство, применительно к потребностям мусульманской семьи. Председателем Попечительского Совета был Гаджи Зейналабдин Тагиев, его заместителем была супруга - Сона Тагиева. По предложению Тагиева Гасан бек подготовил устав новой школы, по которому директором могла стать только мусульманка, получившая хорошее образование. На эту должность как нельзя лучше подходила супруга Ханифа ханум, которой и поручили набор девочек в школу. Одновременно она была учительницей русского языка. В училище было принято 58 учениц, а на следующий год количество учениц составило 83 человека.

В эти годы Ханифа Абаева также занималась и большой общественной работой - руководила различными благотворительными обществами.

Выступая в 1906 году на съезде учителей-мусульман России, Ханифа ханум говорила: "Если мужчина - глава семьи, то женщина - ее основа, на ней все заботы о домашнем очаге, на ней воспитание детей, но какой же воспитатель мать-мусульманка, если она сама забитый, неграмотный человек. Это хорошо знают богатые мусульмане и женятся на женщинах с образованием, или нанимают гувернанток и бонн. Простой народ сделать этого не может. На благо будущего мы должны учить наших девочек наравне с мальчиками"

В последний путь...

Последние два года жизни для Зардаби оказались особенно трудными. Весной 1906 года произошло кровоизлияние в мозг, наполовину парализовало тело. Но Гасан бек не умел отступать. И не отступил. Ханифа ханум вспоминала: "Он писал, проповедовал на улице, на базаре, в домах, ездил по городу, призывая к учению, и всегда его голос был одинок и сам он одинокий".

Несмотря на все горести и страдания, он успел увидеть плоды своих усилий и труда. Основанная им "Экинчи" ("Сеятель") вызвала к жизни "Хаят" ("Жизнь") и "Фиюзат" ("Благо"), подготовила почву к появлению исторического "Молла Насреддина". Сложилась сеть национального театра и школ. Возросло число благотворительных обществ, были совершены важные шаги в просвещении. Заметно возросло число молодых людей, отправлявшихся на учебу в российские и европейские вузы.

28 ноября 1907, в среду, в 11 часов утра, в доме на Старой Почтовой улице, Гасан бек Зардаби ушел из этой жизни. За день до смерти он, невзирая на все протесты семьи, в последний раз посетил редакцию "Каспия", большую часть дня провел там, - будто прощался. Великого просветителя хоронил весь город, а письма и телеграммы соболезнования шли со всех концов Азербайджана и России.

Незадолго до смерти, оповещая родных и близких о своей последней воле, Гасан бек завещал:

"Я вас очень прошу: не устраивайте пышных похорон. Похороните меня просто. Средства, предусмотренные для расходов на похороны, переведите на счет общества по распространению грамотности среди мусульман. Это будет полезнее для людей, сталкивающихся с лишениями".

После смерти Гасан бека Ханифа ханум покинула училище и продолжила давать образование девочкам на дому. В период с 1909 по 1919 годы руководила Бакинской городской русско-азербайджанской женской школой, находившейся под патронатом государства.

Ханифа Абаева-Меликова в Азербайджане воспитала целую плеяду образованных и просвещенных женщин - Айна Султанова, Хавер Шабанова, Шарабану Зейналова, Сона Ахундова, Рахиля Терегулова, Мина Мирзоева, Джейран Байрамова, Фатьма Идрисова, Хейранса Гулиева и многие другие.

В течение многих лет она не только в училище, но и на дому обучала грамоте детей бедняков, заботилась о них. Она отлично понимала, что только высокообразованная и высоконравственная молодежь может повести нацию вперед. В 20-е годы она писала в своих воспоминаниях: "Целью моей жизни было и будет поднятие культурного уровня женщин-турчанок в борьбе за права и против эксплуатации темной массы, особенно женщин. Я счастлива, что дожила до времени, когда открываются все горизонты в избавлении женщин-турчанок от подневольного состояния".

2 мая 1929 года Ханифа Абаева-Зардаби скончалась. Как в свое время ее супруга, Гасан бека Зардаби, ее провожал в последний путь весь Баку, со всеми почестями. На похоронной церемонии председатель ЦИК Азербайджана Газанфар Мусабеков сказал: "Сегодня мы провожаем в последний путь мать, воспи­тавшую не двух, не трех и даже не десятерых, а тысячи детей. Народ никогда не забудет все то доброе, что сделано ею".

Материал подготовлен на основе открытых источников в интернете.

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