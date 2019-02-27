Внедривший в стране ряд технологических новинок и целью которого является облегчение и дигитализация жизни абонентов посредством современных услуг и инновационных решений Azercell, первый GSM оператор в Азербайджане, который сохраняет позицию лидирующего мобильного оператора с рыночной долей 49% в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,10% территории страны (исключая оккупированные территории) и 99,8% населения.

Компания Azercell, которая вносит вклад в экономику Азербайджана, как крупнейший налогоплательщик не нефтяного сектора страны, в 2018 году перечислила в государственный бюджет 94,5 миллиона манатов, а за последние 22 года эта сумма составила 1 миллиард 732,3 миллиона манатов. Azercell инвестировал 59,5 миллиона долларов США в развитие телекоммуникации в стране в прошлом году, а за последние 22 года больше 1 миллиард 527 миллиона долларов США. Компания потратила около 880 000 долларов США на развитие человеческих ресурсов и 266 000 долларов США на социальные проекты в 2018 году.

Число пользователей сети 4G превысило 1 миллион

Компания Azercell, в целях обеспечения абонентов высококачественными услугами связи и готовности к применению последних инноваций цифрового мира в стране, успешно реализовала ряд значительных проектов, направленных на усиление сети, расширение зоны охвата и ещё большему увеличению скорости интернет услуг.

В результате, в прошлом году использование мобильного интернет трафика через сеть Azercell увеличилось по сравнению с 2017 годом и достигло 13 петабайт. Число пользователей 4G в сети Azercell за год увеличилось в 3 раза и превысило 1 миллион. Отметим, что Azercell, первый мобильный оператор, предоставившей услугу 4G в Азербайджане и поставивший своей целью обеспечить все регионы Азербайджана высокоскоростным мобильным интернетом, построил сеть 4G ещё в 30 городах и районах Азербайджана. В целом, в течение года 5889 радио базовых станций, из которых 828 относились к 4G, обеспечили абонентов Azercell мобильной связью. Проект HSS (Home Subscriber Server) был запущен с целью облегчить абонентам пользование услугой LTE.

Благодаря этой технологии абоненты получили возможность подключаться к сети 4G не обращаясь в центры Обслуживания Клиентов. Теперь стало возможным пользоваться сетью 4G, выбрав режим LTE в настройках мобильных устройств.

Расширив список роуминг-партнёров, Azercell в прошлом году подписал соглашение с 19 новыми странами. В то же время абонентам, путешествующим за границу были предложены специальные интернет пакеты для пользования в роуминге, чтобы сделать мобильный интернет за пределами страны более доступным и удобным. Этими пакетами возможно пользоваться в сетях более 70 операторов, функционирующих в 50 странах.

В течение всего года Azercell провёл новые и доступные кампании смартфонов для абонентов, чтобы увеличить число людей, которые смогут воспользоваться высокоскоростным интернетом посредством услуги 4G. Благодаря этому более 60% абонентов Azercell стали пользователями смартфонов.

В течение года абонентам были предоставлены в подарок интернет пакеты, разговорные минуты, проведены различные поощрительные кампании.

Azercell - самый рекомендуемый клиентами оператор

Компания, которая всегда стремится обеспечить удобство своих абонентов, предоставила в пользование 16 магазинов "Azercell Exclusive" новой концепции в 2018 году. В течение года было обслужено примерно 6 миллионов абонентов. Центрами Обслуживания Клиентов Баку и регионов были обслужены 1 млн. 286 тыс. 929 абонентов, Телефонными Центрами Баку и Гянджи - 4 млн. 515 тыс. 727 абонентов, 45 тыс. посредством онлайн-чата на официальном сайте Azercell и более 60 тыс. абонентов были обслужены через социальные сети. Отметим, что в прошлом году профессиональный Телефонный Центр Azercell, функционирующий в режиме 24/7, отметил свое 20-летие. За 20 лет Телефонный Центр обслужил более 50 миллионов абонентов.

Отметим, что по показателям 2018 года самый высокий Индекс лояльности NPS (Net Promoter Score) в стране, который измерял лояльность клиентов, принадлежал Azercell - 82%. Результат опроса удовлетворенности клиентов компании составил 93%.

Современные технологии предназначены для улучшения качества жизни людей

Основой стратегии Корпоративной Социальной Ответственности (КСО) Azercell является повышение качества жизни людей и идея облегчения их повседневной жизни за счет использования новых технологий и телекоммуникационных услуг.

В целях обеспечения кибербезопасности детей и подростков в период расширения ареала пользования интернетом, Azercell руководствует таким важным проектом, как "Интернет-безопасность и цифровое гражданство". Благодаря тренингам, которые были проведены при поддержке Министерства образования в средних школах Баку и регионов более 400 учеников, учителей и родителей были проинформированы на данную тему специалистами "Центра развития учителей Азербайджана"

ООО "Azercell Telecom" является первой компанией, которая внедрила культуру онлайн-книгочтения в стране. Приложение "Bookmate", число Azercell абонентов которой превышает 18 тыс. и включает в себя до 1 миллиона книг, стало еще богаче. В ноябре, в рамках приложения "Bookmate" Azercell представил любителям чтения услугу "Аудиокнига" ("Audiobook"). В рамках этой услуги 60 классических произведений было озвучено на азербайджанском языке. За короткий промежуток времени число пользователей услугой "Audiobook" составило 5000. Отметим, что в течение года количество книг, озвученных на Азербайджанском языке будет увеличиваться.

Тысячи людей среди населения Азербайджана воспользовались бесплатным медицинским осмотром, предлагаемым со стороны Azercell, постоянного инициатора и участника программ КСО. В 2018 году 1368 пациентов прошли обследование в "Mобильной Глазной Клинике" Azercell, а 628 пациентов получили бесплатное стоматологическое обследование и лечение в "Мобильной Стоматологической Клинике". "Мобильная Клиника Крови" Azercell провела бесплатное обследование детей, проживающих в Ассоциации "SOS Детские Деревни-Азербайджан".

В прошлом году при поддержке компании Azercell, которая уделяет особое внимание проблемам и потребностям детей, начала функционировать служба "Гейгельской Региональной Детской Горячей Линии". Всего в течение года в службу "Детской Горячей Линии" Азербайджана поступило 3581 обращений (а за восемь лет 32 865 обращений Отметим, что на IV Детских Паралимпийских спортивных играх, проводимых при поддержке Azercell 140 детей с ограниченными возможностями из 8 регионов соревновались за 19 медалей в 8 видах спорта.

Также следует отметить проекты, направленные на развитие молодежи, осуществляемые при поддержке компании. Отметим, что компания Azercell в своей деятельности стремится способствовать индивидуальному и академическому развитию студентов. Azercell являлся активным участником дней карьеры, которые были организованы в течение года в ведущих университетах страны. Около 1400 студентов, из которых 25 стали стипендиатами Azercell, подали заявки на участие в Программе Студенческой Стипендии, организованной Azercell. В течение года Академией Azercell было организовано 231 тренинговых сессий, которые провели 30 профессиональных тренеров.

Поддержка развитию цифрового предпринимательства

В Центре Инноваций и Предпринимательства "Barama" в течение года было проведено 80 мероприятий и 5 международных встреч, посвященных технологиям, командной работе, форумам, тренингам, встречам и конкурсам. В регионах и при университетах были открыты филиалы Центра "Barama". Центр поддержал 20 стартап-проектов.

ООО "Azercell Telecom" совместно с различными государственными учреждениями и бизнес-организациями поддержал ряд проектов и тренингов, а также учавствовал и в качестве партнера. Среди них можно отметить конкурс "Бакинский марафон", организованный Фондом Гейдара Алиева, и объединивший вместе 18 тыс. людей, проект "От идеи к бизнесу - I2B", осуществляемый в целях поддержки молодых предпринимателей в регионах со стороны Министерства Транспорта, Связи и Высоких Технологий, мероприятие "Global Influencer Day", проект "Science via Media", Фестиваль Буктрейлеров, Первую трудовую ярмарку для студентов и выпускников с ограниченными возможностями, конкурсы "Barama Hackathon 2018" и "Seedstars World", интенсивный семинар "A'Startap Summit 2018" и другие мероприятия.

Единственная компания в СНГ, получившая сертификат Golden IIP

В прошлом году ООО "Azercell Telecom" получил Золотой сертификат по итогам оценки требований "Инвестиции в Людей" ("Investors in People"), как показатель постоянного развития опыта управления персоналом, сильного лидерства и корпоративной культуры. Наряду с тем, что Azercell стал первой компанией, получившей Золотой сертификат в нашей стране, он также является единственной телекоммуникационной компанией во всём СНГ, которая добилась такого успеха.

Azercell Telecom был удостоен престижной международной премии в области бизнеса "Stevie" (International Business Awards Stevie) в номинациях "Телекоммуникационная компания года" и "Программа корпоративной социальной ответственности года (по Европе)". Также следует отметить, что в прошлом году в список этих наград была добавлена Награда "Stevie" по выборам людей" ("People`s Choice Stevie Awards"). Ряд проектов и мер, предпринятых со стороны компании в 2018 году в целях повышения качества мобильной связи в нашей стране, расширения сети 4G в регионах, предоставления высокоскоростного мобильного интернета абонентам во всех регионах страны, внедрения инновационных услуг и бизнес-решений, модернизации абонентских услуг и облегчения жизни с помощью мобильных технологий позволили Azercell получить звание " Любимой компании года " в сфере телекоммуникаций.

Достижения ООО "Azercell Telecom" этим не ограничиваются. Так, Azercell, лидер на телекоммуникационном рынке страны, был признан "Лучшей компанией" в области управления и устойчивого развития в Азербайджане, а президент компании Вахид Мурсалиев удостоен премии "Руководитель года" международной организацией "Global Leaders`s Club".

Azercell Telecom, оставаясь верным своей миссии и в этом году продолжит свою деятельность в целях сделать инновации цифрового мира более доступными для своих абонентов, а также предпримет меры по предоставлению своим абонентам высококачественных услуги связи и самого лучшего опыта в сфере обслуживания клиентов.

Видеообращение президента ООО "Azercell Telecom" Вахида Мурсалиева по итогам 2018 года доступно по следующей ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=4yh7Xe7imcY

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Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telekom было основано в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,10% территории страны (исключая 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций: технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, сети на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр, бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, Экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране сервис 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell - единственная компания в стране и СНГ, получившая международный золотой сертификат Инвестирования в Людей "İnvestors İn People".