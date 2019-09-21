Трансанатолийский газопровод (TANAP) и нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) внесли значительный вклад в рост благосостояния стран-участниц этих проектов.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сказал во время Первого диалога министров энергетики стран Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) в Ташкенте (Узбекистан).

Министр отметил, что отношения Турции с соседними странами еще более улучшились благодаря трансграничным газовым коридорам.

"Одним из наиболее важных примеров наших региональных инициатив является нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, который на сегодня поставил около 3,2 миллиарда баррелей нефти и работает уже более 10 лет", - сказал Донмез.

Он добавил, что TANAP стал новым маршрутом для газовых рынков Турции и ЕС со времени его открытия в июне прошлого года.

"И БТД, и TANAP внесли значительный вклад в благосостояние стран-участниц, а также в партнерство, мир и стабильность в регионе", - сказал Донмез.

Отметим, что первоначальная пропускная способность являющегося основным сегментом "Южного газового коридора" трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

Общая протяженность нефтепровода БТД - 1768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров - Грузии, 1076 километров - Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью - 18 мая 2005 года.

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