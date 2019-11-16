В рамках платформы диалога государство-предприниматель, в поселке Зиря Хазарского района проведена встреча с предпринимателями, занятыми в сфере тепличного хозяйства по производству овощей и фруктов.

Как передает Day.Az, во время встречи, в которой приняли участие представители министерства сельского хозяйства, Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ), ПО "Азеригаз", ИВ Хазарского района и Ассоциации производителей и экспортеров овощей и фруктов Азербайджана, а также до 70 представителей бизнеса в указанной сфере, были выслушаны предприниматели, представители соответствующих ведомств ответили на их вопросы о стоимости и качестве газа, поставляемого в теплицы, часть поднятых вопросов была оперативно решена на месте.

Председатель правления Агентства развития МСБ Орхан Мамедов отметил, что тепличное хозяйство, обладающее приличной долей в ненефтяном секторе, играет ключевую роль в обеспечении занятости, повышении экспорта. Теплицы занимают особое место в экономике и Хазарского района. Было отмечено, что этот сектор находится в центре внимания Агентства. Недавно представители "Азеригаз" и Агентства провели эффективные обсуждения с предпринимателями в Шамкире, большинство вопросов, которые их беспокоили были оперативно решены на месте.

Глава Агентства сказал, что в Хазарском районе действует "Друг МСБ" и что он будет держать в центре внимания вопросы, поднятые на сегодняшней встрече. Также было отмечено, что в решении этих проблем предпринимателям будет оказана поддержка, будут проведены индивидуальные встречи в тепличных хозяйствах.

В конце обсуждений было подчеркнуто, что такие встречи будут продолжены, фермеры и предприниматели будут проинформированы о работе, проделанной в направлении решения затронутых на встрече вопросов.