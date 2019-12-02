На первое декабря текущего года было выдано 27,7 тысячи ипотечных кредитов, передает Day.Az со ссылкой на отчетные данные Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана.

Сумма ипотечных кредитов на первое октября составила около 1,376 миллиарда манатов, а сумма выданных кредитов и гарантий составила 452,609 миллиона манатов.

Общее количество облигаций фонда в обращении составляет 723,878 миллиона.