https://news.day.az/economy/1181471.html В Азербайджане выдано свыше 27 тыс. ипотечных кредитов
В Азербайджане выдано свыше 27 тыс. ипотечных кредитов
На первое декабря текущего года было выдано 27,7 тысячи ипотечных кредитов, передает Day.Az со ссылкой на отчетные данные Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана.
Сумма ипотечных кредитов на первое октября составила около 1,376 миллиарда манатов, а сумма выданных кредитов и гарантий составила 452,609 миллиона манатов.
Общее количество облигаций фонда в обращении составляет 723,878 миллиона.
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