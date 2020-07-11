Али Асадов направил запрос в Конституционный суд в связи с закрывшимися банками

Премьер-министр Али Асадов направил запрос в Конституционный суд.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета министров, в Кабинете министров было изучено обращение Фонда страхования вкладов в связи с признанием вкладов в ОАО "Atabank", ОАО "NBCBank" и ОАО "AGBank" застрахованными, и принято решение о направлении запроса в Конституционный суд.

В запросе, адресованном Кабинетом министров в Конституционный суд, обосновывается необходимость толкования статьи 2.1.2.6 Закона Азербайджанской Республики "О страховании вкладов" с целью защиты интересов вкладчиков в этих банках.