Стартует новый сезон конкурса “Breyn Rinq”с главным спонсорством “Nar” (R)

Стартует 16-й сезон "Breyn Rinq", самого интересного и рейтингового интеллектуального соревнования в Азербайджане, при генеральном спонсорстве "Nar". "Nar", всегда уделяющий особое внимание интеллектуальному развитию молодежи, уже 8 лет является главным спонсором конкурса "Breyn Rinq". В этом сезоне к борьбе присоединились 16 команд, представляющих 6 регионов и 6 университетов страны. Конкурс будет транслироваться по телеканалу "İctimai" каждую пятницу в 19:50.

Особенность сезона этого года в том, что соревнования должны проводится в соответствии с условиями пандемии. Таким образом, в каждом выпуске соревноваться будут всего две команды без участия зрителей. Кроме того, каждый член команды и сотрудники, участвующие в соревнованиях, перед съемками должны пройти тест на COVID-19.

Отметим, что победители кубка "Bilik" и кубка "Nar", учрежденного "Nar", получают право бороться за звание чемпиона Азербайджана. В этом сезоне команды разыграют кубок "Bilik". Команда, выигравшая кубок "Bilik", сразится с командой "Nar", выигравшей кубок "Nar" в прошлом сезоне, за звание чемпиона Азербайджана по "Breyn Rinq 2020".

Ознакомиться с другими проектами "Nar", направленными на развитие образования, можно пройдя по ссылке.