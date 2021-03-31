ВВП Азербайджана в этом году вырастет на 2,8%

Согласно новому прогнозу Всемирного банка, в 2021 году экономика Азербайджана вырастет на 2,8%.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на новый отчет Всемирного банка по региону.

Банк прогнозирует, что в 2022 году экономический рост составит 3,9%.

Отметим, по сравнению с январским прогнозом Всемирный банк повысил ожидания по экономике Азербайджана на 2021 год на 0,7 процентного пункта, а на 2022 год снизил на 0,6 процентного пункта.

Напомним, в 2020 году ВВП Азербайджана снизился на 4,3%.