https://news.day.az/economy/1329692.html ВВП Азербайджана в этом году вырастет на 2,8% - Всемирный банк
ВВП Азербайджана в этом году вырастет на 2,8% - Всемирный банк
Согласно новому прогнозу Всемирного банка, в 2021 году экономика Азербайджана вырастет на 2,8%.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на новый отчет Всемирного банка по региону.
Банк прогнозирует, что в 2022 году экономический рост составит 3,9%.
Отметим, по сравнению с январским прогнозом Всемирный банк повысил ожидания по экономике Азербайджана на 2021 год на 0,7 процентного пункта, а на 2022 год снизил на 0,6 процентного пункта.
Напомним, в 2020 году ВВП Азербайджана снизился на 4,3%.
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