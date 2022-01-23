Реформы в ненефтяном секторе Азербайджана

Автор: Ибрагим Алиев

Долгосрочная перспектива развития каждого государства зависит от его здоровой и надежной основы. Без точного определения целей и задач, направлений развития в средний и долгосрочный периоды, без разработки программ действий в различных сферах невозможно добиться коренного перелома в социально-экономической жизни страны. Проводимая Президентом Ильхамом Алиевым экономическая политика укрепила основы Азербайджанского государства. Сегодня сильный, устойчивый, успешно развивающийся частный сектор - залог стабильной экономики современного Азербайджана. На фоне проводимых в стране экономических реформ особое значение приобретает развитие ненефтяного сектора. Ненефтяной сектор, являющийся одним из основных приоритетов экономики Азербайджана, стремительно развиваясь на протяжении последних лет, с каждым годом демонстрирует хорошие и положительные показатели.

Согласно последним данным, уровень роста ненефтяного сектора экономики Азербайджана превышает темп роста в нефтяном секторе, что обеспечивает положительный рост всей экономики страны. Развитие сельскохозяйственной, информационной, коммуникационной, транспортной, экологической, туристической сфер является приоритетом экономического развития нашей страны. Развитие ненефтяного сектора, поэтапная, начиная с 2014 года, диверсификация азербайджанской экономики снизили зависимость страны от нефтяного фактора. Если в 2014 году, в период глобального нефтяного шока, доля нефти в доходах госбюджета составляла 80 процентов, то сегодня этот показатель снизился ниже 50%, а доля ненефтяного сектора значительно возросла. Азербайджан очень быстро реагирует на внешние факторы. Политика, проводимая с 2014 года, служит усилению "подушки безопасности", увеличению резервов страны и снижению внешнего долга. Государственные резервы Азербайджана превысили объем ВВП, что очень важно с точки зрения минимизации влияния внешних факторов на экономику страны.

Вспоминая о предыдущих успехах страны, напомним, что в 2019 году реформы и борьба с теневой экономикой принесли госбюджету дополнительный миллиард манатов в виде налоговых поступлений. За первые два месяца 2020-го года поступления в госбюджет уже превысили прогнозы. Это произошло за счет ненефтяного сектора. Тогда, в ненефтяной промышленности отмечен рост в 20 процентов, в ВВП прирост составил 2,8 процента. Несмотря на глобальные шоки и волатильность цен на нефть, Азербайджан продолжает диверсификацию своей экономики по сегодняшний день, что позволяет максимально снизить влияние негативных внешних факторов, в том числе нестабильности мировых цен на нашу страну.

Эти показатели экономического развития позволили Азербайджану подняться на несколько ступеней в различных международных рейтингах. Так, например, согласно отчету Doing Business от 2021 года Азербайджан находится на 28 месте среди 191 страны и входит в десятку самых реформаторских стран мира.

За эти годы в энергетической отрасли, промышленности, сельском хозяйстве, в сферах транспорта, информации, связи и высоких технологий, туризма, финансов, строительном и банковском секторах и др. было достигнуто серьезное развитие.

Приведем несколько примеров реформ, проведенных в промышленной сфере, и другие показатели развития последних лет:

- в настоящее время свыше ½ ВВП страны, в том числе более ¼ ненефтяной продукции, производится в промышленных сферах;

- 2014 год был объявлен "Годом промышленности" в Азербайджане. В те дни промышленность вступила в новый этап развития;

- была разработана Государственная программа по развитию промышленности в Азербайджане на 2015-2020 годы;

- несмотря на пандемию и внешнее влияние, отмечены высокие темпы роста в ненефтяной промышленности;

- модернизирована и совершенствована структура промышленных участков, расширено конкурентоспособное инновационное производство;

- расширена диверсификация производства в промышленности, стали функционировать опирающиеся на современные технологии конкурентоспособные промышленные парки и промышленные кварталы;

- в 2020 году объем производства в промышленных зонах (парки и кварталы) составил 1,3 млрд манатов, и 55 процентов произведенной продукции было экспортировано;

- из 50 предприятий со статусом резидента в промышленных парках стали функционировать 35, до 2020 года инвестировано более 6 млрд манатов и создано свыше 9 тыс. новых рабочих мест;

- из 30 предприятий со статусом участника в промышленных кварталах стали функционировать 17, до настоящего времени инвестировано 73 млн манатов и создано свыше 280 рабочих мест;

- развита космическая промышленность, разработана Государственная программа по развитию услуг дистанционного наблюдения за поверхностью Земли посредством спутников на 2019-2022 годы, начался экспорт орбитальных услуг;

- созданы новые конкурентоспособные предприятия в сферах машиностроения, производства оборудования и стройматериалов, приборостроения, формирующих основные звенья ненефтяной промышленности, в том числе предприятия по производству тракторов и сельскохозяйственной техники в Гяндже, автомобилей в Нахчыване, электронного оборудования в Минячевире, солнечных панелей в Сумгайыте, металлоконструкций в Гарадаге, керамических плит в Гаджигабуле;

- в Баку и регионах построены и сданы в эксплуатацию новые предприятия, действующие в текстильной сфере, в области производства одежды, кожаных изделий и обуви, бумаги и картона, мебели и др. сферах ненефтяной перерабатывающей промышленности;

- построено около 50 новых производственных участков для создания сильной оборонной промышленности, кроме того, наряду с продукцией военного назначения, организовано производство продукции гражданского назначения;

- в сфере производства продовольственной продукции в эксплуатацию введены завод по производству сахара в Имишли, соляной завод на Абшероне, завод по производству растительных масел в Сумгайыте, комплекс по переработке кукурузы и производству глюкозного сахара в Огузе, молочные комбинаты в различных регионах, консервные заводы и другие предприятия;

- стала функционировать Алятская свободная экономическая зона.

Работа, проведенная в аграрном секторе:

- в среднем до 1/5 добавочной стоимости в ненефтяном секторе за последние 10 лет была произведена в сельском хозяйстве;

- усилено внимание государства аграрной сфере, в том числе, усовершенствован механизм финансирования, развито аграрное страхование и сформирована система стимулов по привлечению инвестиций;

- усовершенствована система управления в агарной сфере, расширен доступ к экологически чистой и качественной сельскохозяйственной продукции и услугам;

- улучшен уровень обеспечения аграрного производства техникой и производственными средствами, проведены институциональные реформы для увеличения доступности;

- достигнуто интенсивное внедрение современных технологий в ведущие сферы сельского хозяйства, рост урожайности и экспорта стал трендом;

- обеспечено повышение уровня самообеспечения большей частью сельскохозяйственной и продовольственной продукции;

- созданы информационные базы по аграрной сфере, начаты работы по электронизации сельского хозяйства;

- обеспечено развитие промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции и инфраструктуры логистики;

- проведены реформы в сфере контроля качества и продовольственной безопасности.

Основные показатели и успехи в туристической сфере:

- за последние 10 лет (не учитывая период пандемии) туристический сектор вырос в 3,3 раза, значительно улучшился потенциал страны в этой сфере;

- страну в 2021 году посетили 791 тыс. 983 иностранца, что на 0,5% меньше показателя за 2020 год и является хорошим показателем, учитывая масштабы пандемии;

- с целью формирования и пропаганды туристического бренда Азербайджана, усиления конкурентоспособности на глобальном рынке была усовершенствована система управления по туризму;

- усовершенствовано законодательство в области туризма, созданы новые туристические маршруты, развиты сферы делового и культурного туризма;

- созданы охватывающие регионы многочисленные информационные центры по популяризации туристических возможностей страны и осуществлению инфраструктурных проектов;

- для пропаганды туристического потенциала на международном уровне были проведены широкомасштабные пропагандистские и маркетинговые работы, внедрены системы tax free и e-Viza, в шести странах открыты туристические представительства;

- в пользование сданы различные объекты туристической инфраструктуры, в том числе новые отели и предприятия гостиничного типа.

Несмотря на тяжелые последствия пандемии в мировой экономике в прошлом году, в азербайджанской экономике наблюдался рост.

- поступления по НДС в ненефтяном секторе выросли на 17 процентов.

- наиболее высокие темпы роста налоговых поступлений в ненефтяном секторе экономики Азербайджана в 2021 году были зафиксированы в сфере общепита - 84,1 процента, розничной торговли - 53,7 процента, промышленности - 29,3 процента и в сфере услуг - 19,7 процента.

- добавленная стоимость в ненефтяной промышленности Азербайджана выросла на 17,8 процента.

- удельный вес ненефтяной промышленности в ненефтяном ВВП в 2021 году достиг 9,6 процента, что превышает показатели 2020 (8,5 процента) и 2019 годов (7,6 процента).

- темпы роста ненефтяной экономики выросли на 7,2 процента. Ненефтяная промышленность выросла почти на 20 процентов.

- при прогнозе роста мировой торговли на уровне 10,8 процента ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 47,2 процента.

Согласно последним отчетам, ненефтяной экспорт Азербайджана в 2021 году вырос на 870 миллионов долларов по сравнению с 2020 годом и составил 2,7 миллиарда долларов. По итогам прошлого года доля плодоовощной продукции в ненефтяном экспорте составила 630,4 миллиона долларов. В 2021 году в Азербайджане зафиксирован рост в два раза экспорта черных металлов и изделий из них, хлопковой пряжи - в 3,1 раза, сахара - на 19,2 процента, продукции химической промышленности - в 2,9 раза, хлопкового волокна - на 58,3 процента, алюминия и изделий из него - на 66,2 процента.

Такое увеличение ненефтяного экспорта является рекордным показателем. По прогнозам минэкономики Азербайджана, уже к 2025 году доля ненефтяного сектора в ВВП составит 72,9 процента, а нефтяного - 27,1 процента.

Учитывая все вышеперечисленное, можно не сомневаться, что в Азербайджане и в дальнейшем будут продолжаться углубленные экономические реформы. Стоит ожидать ускорения реформ и дальнейшей диверсификации экономики. На сегодняшний день это приоритетный вопрос. Учитывая глобальный кризис, вызванный скачком на энергоносители и мировую инфляцию, которые ударили по многим странам мира, реформы будут продолжаться в контексте минимизации влияния подобных внешних раздражителей, шоков и снижения доли нефтяного сектора.