Азербайджан, Россия и Иран могут создать транспортный триумвират в рамках коридора Север-Юг

Перспективы для транспортно-логистического сотрудничества по оси Россия-Азербайджан-Иран открываются в рамках реализации коридора Север-Юг весьма и весьма масштабные. Причем, они эквивалентно выгодные для всех участников. Те перспективы, которые могут открываться в рамках этого проекта, равноценны для всех трех государств.

Об этом сказала в беседе с Day.Az профессор Российского университета транспорта (МИИТ) Юлия Харламова.

Начнем с России. Россия подключает Северокавказский федеральный округ, экономика которого находится не в лучшем состоянии, если брать в целом по стране. Для России Северный Кавказ - это ключевая точка, ключевая территория, которая активным образом вовлекается во все транзитные, экспортные процессы и соответствующим образом получает преимущества и выгоды. Россия подключает Азово-Черноморский регион, свою прикаспийскую территорию. Плюс Россия подключает экономику Большой Волги. Экономика Большой Волги - это практически четверть потенциала России.

Россией были уже сделаны достаточно серьезные шаги и инициативы в рамках Север-Юг, модернизировано большое количество железнодорожных линий, начиная от Санкт-Петербурга и заканчивая Астраханью. Россией были проведены масштабные модернизационные мероприятия по улучшению портовой инфраструктуры, прежде всего, на Каспии. То есть Россия всем своим видом, всеми своими действиями показала, насколько ей важен и нужен этот коридор.

Что касается Ирана, то эта страна очень хотела бы видеть большее присутствие российских компаний в своих экономических процессах. И не только в атомной энергетике, где две страны давно и активно сотрудничают, но и в различных областях промышленности и транспортно-логистической сфере. Иран уже многое сделал для реализации проекта Север-Юг. Он модернизировал свою транспортную систему, железнодорожная система была расширена с 1995 года до 2015 года почти в пять раз. Иран очень заинтересован в том, чтобы не только Китай распространял в стране свое влияние. Хотя надо отметить, что расширение транспортной системы Ирана шло при тесном сотрудничестве как раз с китайской стороной. Но иранцы не спешат впускать к себе Китай, так как у них перед глазами пример Пакистана, вызывающий определенные вопросы. Подключение коридора Север-Юг и более тесное сотрудничество с Индией позволят Ирану в меньшей мере зависеть от Китая.

На сегодня Россия и Иран контролируют примерно четверть углеводородного рынка и примерно половину газового рынка. Поэтому им важно слышать и понимать друг друга и соответствующим образом действовать на мировой арене. А если сюда присоединяется и Азербайджан, создается триумвират, укрепляющий позиции всех трех государств.

Поэтому считаю, что коридор Север-Юг - это одно из ключевых векторов для России в южном направлении.

Для Азербайджана участие в данном проекте, несомненно, представляет большой интерес. Вся экономика Азербайджана вовлекается в процессы транзита в рамках движения по коридору из Северной Европы к Индийскому океану. Азербайджану это позволяет уверенно стоять на своих ногах. Для него в регионе, помимо России, оформляются еще два очевидных игрока - Турция и Иран. Если Азербайджан будет активно сотрудничать с этими странами на равноценной основе, он будет чувствовать себя увереннее.

Согласно Отчету Евразийского банка развития (ЕАБР) о работе МТК, Азербайджан наряду с Оманом является лидером по качеству транспортной инфраструктуры и по объемам торговли в процентах от ВВП среди стран-участниц Соглашения МТК Север-Юг. Пока не завершены все работы на иранском участке, в настоящее время МТК обслуживает преимущественно российско-азербайджанские транспортно-экономические связи. На их долю приходится более 90 процентов от объемов международных перевозок грузов по коридору. В целом, у Азербайджана очень активная стратегия по развитию транспортной инфраструктуры. В рамках проекта Север-Юг осуществлена масштабная реконструкция и построены новые автомобильные и железные дороги. Так, от границы с Ираном до границы с Россией проложена современная четырехполосная магистраль первой технической категории, реконструированы автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе с Россией, построен крупный морской торговый порт Алят и так далее.

Модернизирована и расширена железнодорожная сеть, азербайджанская сторона, насколько мне известно, финансово участвует и в строительстве недостающего для соединения железных дорог России, Азербайджана и Ирана участка Решт-Астара на иранской территории.

Азербайджан, конечно же, заинтересован в увеличении объемов транзитных перевозок. Думаю, разговор тут идет и о задействовании железнодорожных грузоперевозок с подключением железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Что ж, с активизацией коридора не исключены никакие варианты.

Пандемия и связанные с ней ограничения оказали свое влияние на реализацию транспортно-логистических проектов. Минувший год вообще был сложным для всех. В 2021 году никому не было легко. Но что-то у организаторов всей этой глобальной "игры" пошло не так и видны сбои во всей этой кампании. Пандемия - это некий Рубикон, который перешло человечество, и теперь мы все будем другими. Надо понимать, что мир становится более фрагментированным, мир меняется, в том числе в плане конфигурации транспортно-логистических связей.

Мир после пандемии будет другим. Другим он будет в силу определенных обстоятельств, разрывов прежних логистических цепочек, каких-то административных акций, например, в отношении Суэцкого канала. Изменения, возможно, идут не так быстро, как нам хотелось бы, но они идут. И перспективы коридора Север-Юг очевидны для огромного количества стран и народов, которые заинтересованы в том, чтобы этот транзит был задействован на полную мощность. Потому что транзит всегда влечет за собой очевидные преимущества, и не только экономические, но и социо-культурные, политические, что для большинства разумного человечества должно быть очевидно.

Сегодня мы постепенно выходим из заторможенности, вызванной пандемией. Могу сказать одно - победит в этой борьбе с невидимым врагом тот, кто лучше всего подготовился к этой борьбе, кто сможет противопоставить мировой повестке свою повестку, созидательную, позитивную. Кто сможет увлечь и предложить то, что необходимо человечеству на данный момент. Тот, кто сможет поймать волну.

Потенциал проекта Север-Юг оценивается миллиардами долларов. Цифры называются разные. Мне встречались цифры от 1,5 до 50 миллиардов долларов. 1,5 миллиарда - это здесь и сейчас, а 50 миллиардов - это возможности того периода, когда коридор уже сможет работать бесперебойно, с созданием, возможно, единого оператора, в котором будут представлены основные страны-участницы проекта. И тогда страны и народы начнут получать дивиденды от проекта, имеющего очевидные преимущества. Очень многие государства заинтересованы в сопряжении с этим коридором. В том числе Китай, который понимает, что если он не будет влиять на грузопотоки по Север-Юг, этот маршрут превратится в его конкурента.

Перспективы коридора видятся еще и в том, что к Север-Юг активно подключается третья экономика мира - Индия. Что создает конкурентные преимущества в отношении усиления на евразийском континенте, в частности Китая, что очень выгодно России.

Если говорить об Азербайджане, то помимо дивидендов от осуществления транзитной функции, страна получает преимущества для экспорта своей продукции, в частности сельскохозяйственной в северном и южном направлениях. Плюс огромны преимущества, которые республика будет получать от туризма. Поэтому надо всячески способствовать тому, чтобы мы все действовали сообща.

Что касается Зангезурского коридора в свете коридора Север-Юг, то его перспективы будут зависеть от того, насколько грамотно в плане модернизационно-технологическом будет построена политика, обеспечена безопасность. Безопасность - это первоочередная мера, которая позволит обеспечить перевозку товаров и пассажиров. Как говорится, поживем - увидим.

Лейла Таривердиева