Азербайджан свяжет Персидский залив с Европой

Автор: Лейла Таривердиева

На этой неделе будет запущен транспортно-логистический коридор между Ираном, Азербайджаном и Грузией, который дотянется через Черное море до Европы. Этой новостью поделился накануне на своей странице в Twitter посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави. Этот маршрут будет активирован после того, как ранее был запущен коридор между Пакистаном, Ираном и Турцией, а также осуществлен пробный прогон грузового состава по коридору Север-Юг из Финляндии в Индию черед Россию, Азербайджан, Иран и Персидский залив.

22 декабря 144 грузовика с грузами из трех стран выедут из Тебриза.

Договоренность об организации транзитного маршрута, соединяющего Персидский залив с Черным морем, была достигнута между Ираном, Азербайджаном и Грузией в начале декабря. Судя по интервью ISNA официального представителя Иранской организации по обслуживанию дорог и транспортировке (RMTO) Джавада Хедаяти, с такой инициативой выступила иранская сторона. "После проведенных двух встреч с Азербайджаном и Грузией мы предложили им инициативу по созданию нового транзитного коридора для регионального сближения. Конечно, этот план был предложен еще восемь лет назад, но из-за того, что многие страны были вовлечены в это соглашение, он еще не реализован, и стороны не достигли консенсуса", - заявил он.

Что подразумевает Джавад Хедаяти под "многими странами", не очень ясно. Но известно, что задержка с реализацией проекта была вызвана тем, что иранская сторона никак не могла выбрать между Азербайджаном и Арменией.

Несколько лет назад Баку выделил Тегерану льготный кредит в полмиллиарда долларов на завершение строительства железнодорожной ветки Решт-Астара (172 км), которая позволила бы замкнуть цепь железнодорожного сегмента коридора Север-Юг, а также открыть прямое беспрепятственное железнодорожное сообщение между регионами Персидского залива и Черного моря посредством современной азербайджанской инфраструктуры, в частности дороги Баку-Тбилиси-Карс. Однако ветка до сих пор не построена. Тем временем, весной этого года иранская сторона однозначно заявила, что собирается работать на маршруте Персидский залив - Черное море с Арменией.

Идею создания такого коридора Иран выдвинул еще в 2016 году. Данный мультимодальный коридор начинается от Персидского залива и южного Ирана, пойдет на север через всю территорию ИРИ, далее через Армению и/или Азербайджан - в Грузию и достигает грузинских портов Поти и Батуми на Черном море. По Черному морю грузы перевозятся в болгарские порты Бургас и Варна, а затем в Грецию и далее в страны ЕС.

19 апреля 2021 года в Ереване прошла пятая встреча экспертов по этому коридору, и 24 мая министр дорог и городского развития Ирана Мохаммед Эслами отправился в столицу Армении и подтвердил желание Тегерана продолжить, как писали армянские СМИ, "взаимовыгодные инициативы, способствующие углублению экономических связей, а именно созданию проекта межрегионального транспортного коридора Персидский залив - Черное море". Иранская сторона рассчитывала на скорейшее открытие коммуникаций после завершение карабахского конфликта. Там надеялись, что открытие железных дорог советских времен позволит ИРИ связать собственную железнодорожную сеть с Арменией и Грузией через Нахчыван.

Но исполнение 9-го пункта известного трехстороннего заявления затягивалось. Выступая против открытия требуемых Азербайджаном коммуникаций, в Армении, тем не менее, торжествовали в связи с решением Ирана. Даже лидер террористической "Сасна црер" Жирайр Сефилян включил пункт о коридоре Персидский залив - Черное море через Армению в свои предвыборные обещания. Это при том, что у Армении нет необходимой инфраструктуры, а также средств на ее создание.

В конце ноября ЕАБР опубликовал исследование под названием "Значительный потенциал грузовых перевозок по международному транспортному коридору "Север - Юг" и сопряжению с евразийскими широтными коридорами". Банк оценил потенциал международного транспортного коридора на фоне открывающихся новых возможностей. Мультимодальный МТК "Север - Юг" связывает Скандинавские страны и северо-западную часть ЕАЭС с государствами Персидского залива и Индийского океана через страны Кавказа и Средней Азии. Коридор включает инфраструктуру железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского и речного транспорта. В отчете определены три основных ветки коридора. Первая - западная, по западному берегу Каспийского моря через Россию и Азербайджан. Вторая - восточная, по восточному берегу Каспийского моря через Казахстан и Туркменистан. И третья - транскаспийская, с использованием паромных и контейнерных линий на Каспийском море. В последнем случае также задействуется Азербайджан.

Армения в исследовании упоминается лишь в контексте пожеланий. Указывается, что ее подключение к коридору сделает республику важным транзитным узлом и расширит выход ее на внешние рынки.

Отметим, что эти пожелания могут стать реальностью в результате реализации 9-го пункта трехстороннего соглашения от 10 ноября. Определенные подвижки в этом вопросе после переговоров глав Азербайджана и Армении в Брюсселе появились. Не выдержав натиска азербайджанской стороны, Ереван был вынужден согласиться на восстановление железнодорожного сообщения через армянскую территорию в Нахчыван, что позволит самой Армении присоединиться к коридору Север-Юг и получить надежный выход для своих грузов в Россию и Иран. И, конечно же, стать частью международного транспортно-логистического сотрудничества, идущего пока что без ее участия.

В недавнем интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что после Второй Карабахской войны появилась возможность для открытия нового коридора, который повсюду называют уже Зангезурским коридором. Он тянется из Азербайджана в Армению, а оттуда через Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана - в Турцию и Европу, и это станет альтернативным маршрутом для транспорта. После реализации проекта, Армения тоже получит возможность стать членом региональной транспортной сети. "В настоящее время она находится в тупиковой ситуации. У нее нет железнодорожного сообщения с Россией, но будет. У нее нет железнодорожного сообщения с Ираном, но будет через территорию Азербайджана. Из Азербайджана можно будет проехать в Нахчыванскую Автономную Республику через территорию Армении. Здесь нет проигравшей стороны. Считаю, что в Армении действительно должны осознать эту прекрасную возможность с тем, чтобы действовать более активно и, не колеблясь, присоединиться к нам в этих планах на будущее", - сказал глава государства.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов:

"Реализация региональных, в том числе транспортно-логистических проектов, укладывается в новые реалии, связанные с деглобализацией мировой экономики. Мы видим, что появляются новые форматы и конфигурации регионального сотрудничества. В этом аспекте экономическая интеграция в регионе и сопряжение разных региональных проектов крайне важно с точки зрения построения новых форматов сотрудничества.

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В этом аспекте считаю, что формат углубления транспортно-логистических связей между региональными игроками, в том числе посредством связывания центров деловой активности вокруг Персидского залива со странами Черноморского региона, на мой взгляд, вполне конкурентоспособен. И думаю, что регионализация будет подразумевать также и ускоренное развитие разных логистических, транспортных цепочек, которые должны дать стимул для развития экономического сотрудничества. Мы знаем, что в регионе разрабатываются конкурентные транспортно-логистические коридоры. На мой взгляд, реализация коридора через Азербайджан, связывающего страны Персидского залива с государствами Черноморского бассейна, это перспективный вариант. На мой взгляд, имевшие ранее место попытки дестабилизировать ситуацию в регионе преследовали цель помешать региональной экономической интеграции.

Очень важно, что нормализация отношений между Азербайджаном и Ираном фактически открыла дорогу для проектов, связанных с экономической интеграцией. В том числе, транспортно-логитстических коридоров. Азербайджан получает конкурентные преимущества, реализация проекта, связывающего страны Персидского залива с Черноморским регионом, позволяет Азербайджану и тут оказаться связующим узлом, получить пути для наращивания своих транзитных возможностей. Кроме того, не надо забывать, что эти транспортно-логистические коридоры могут способствовать развитию реального сектора национальной экономики, которая получит возможности для выхода на внешние рынки в более диверсифицированном формате".

В заключение несколько слов о проектах, которые упомянул посол Ирана в Азербайджане как о предваряющих запуск коридора Персидский залив - Черное море.

В июле этого года был успешно опробован железнодорожный транзит через Азербайджан и Иран с севера Европы в Индию. Из Хельсинки (Финляндия) в индийский порт Нава-Шева был отправлен пилотный состав с грузом бумажных изделий. Проект был реализован в результате тесного сотрудничества между железнодорожными операторами России, Азербайджана и Ирана. Причем, груз был перевезен на платформах, принадлежащих ADY Container, и доставлен в пункт назначения в мультимодальном режиме - железнодорожным, автомобильным и морским транспортом.

В целом можно говорить об активизации транспортно-логистического сотрудничества после изменившей реалии региона 44-дневной войны. В начале октября впервые после 2009 года заработало транснациональное железнодорожное сообщение, связывающее Стамбул, Тегеран и Исламабад (ITI). Два грузовика Национальной логистической компании (NLC) с товарами из Пакистана прибыли в Турцию через Иран. Грузовики NLC отправились из Карачи 28 сентября и 7 октября достигли Стамбула, преодолев расстояние в 5300 километров. Договоренность о возрождении маршрута была достигнута в декабре 2020 года.