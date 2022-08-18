Организатор официальных лотерей и легальных спортивных азартных игр Азербайджана ОАО "Azərlotereya" представила финансовый отчет за прошлый год.

За отчетный период 2021 года выплата ОАО "Azərlotereya" в государственный бюджет в качестве налога на прибыль по сравнению с 2020-м годом увеличилась на 290 процентов, составив 5,1 миллионов AZN.

Возникшие налоговые обязательства в связи с деятельностью компании за 2021 год были вовремя выплачены в соответствии с законодательством, каких-либо налоговых обязательств не осталось.

В 2021 году доходы ОАО "Azərlotereya" с продаж по сравнению с 2020-м годом выросли на 147 процентов, составив 43,9 миллионов AZN. Наблюдалось и довольно заметное увеличение призового фонда, выделенного для участников лотерей. Данный показатель по сравнению с 2020-м годом увеличился на 212 процентов.

Помимо этого, общая прибыль компании выросла на 170 процентов, увеличившись с 7,7 миллионов AZN до 20,9 миллионов AZN, а чистая прибыль, увеличившись на 73 процентов, достигла 7,6 миллионов AZN.

За период 2021 года компания, инвестировав в размере 5,6 миллионов AZN, увеличила долгосрочные активы с 1,1 миллиона AZN до 6,7 миллионов AZN. В том числе, на конец 2021 года объем всех активов ОАО "Azərlotereya" составил 31,8 миллионов AZN. На конец 2020 года объем всех активов компании был равен 11,1 миллионам AZN.

Отметим, что общий капитал ОАО "Azərlotereya", увеличившись на 33 процента, достиг 9,7 миллионов AZN.