В Азербайджане принимаются комплексные меры по обеспечению запасов зерна.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель председателя Агентства государственных резервов Азербайджана Хидаят Азимов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству и аграрной политике.

По его словам, имеются 4-месячные запасы зерна по общему рынку.

Азимов добавил, что соответствующие меры принимаются и в отношении обеспечения государственных резервов продовольственной пшеницы.