В ИВ Нахчывана выявлены серьезные финансовые нарушения

В соответствии с планом работы Счетной палаты Азербайджана на 2023 год проведен аудит по использованию государственных средств в исполнительной власти города Нахчыван и ее подведомственных организациях.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в результате контрольных мероприятий были выявлены случаи начисления излишней и незаконной заработной платы на общую сумму 1 792 167 манатов, незаконного документирования покупки товаров без наличия самих товаров на сумму 564 407 манатов, незаконного требования средств у граждан на сумму 2 955 000 манатов.

Аудитом также выявлено, что расходы на уличное освещение в подведомственных органах исполнительной власти производились не по показаниям счетчиков, фактический объем реализованной воды заметно меньше указанного показателя, товары оформлялись по завышенным ценам, а также факты незаконного использования государственной собственности, неуплаты налогов в госбюджет.

Коллегией Счетной палаты было принято решение направить в правоохранительные органы соответствующие материалы по результатам аудита.