https://news.day.az/economy/1632725.html Россия получила очередную партию пищевых яиц из Азербайджана
Россия получила очередную партию пищевых яиц из Азербайджана
Еще две партии пищевых яиц в количестве 612 тысяч штук доставлены из Азербайджана в Россию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).
"11 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена очередная партия пищевых яиц из Азербайджана в количестве 36 тон (612 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении Россельхознадзора.
Сообщается, после поступления партий на склад временного хранения были взяты пробы для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.
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