Азербайджану важен опыт Дании в развитии ветроэнергетики, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

"Технический потенциал морской ветроэнергетики Азербайджана оценен экспертами Всемирного банка в 157 ГВт и опыт Дании в его использовании очень важен", - говорится в сообщении по итогам переговоров с датской транснациональной компанией Orsted A/S.

В информации подчеркивается, что, по данным на 2023 год, вклад ветроэнергетики составляет 53,6 процента в общем энергобалансе Дании.

Orsted A/S является признанным мировым лидером в области морской ветроэнергетики.

"Азербайджан и Дания также будут сотрудничать в подготовке к COP29, которая состоится в Баку", - отмечено в информации.

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