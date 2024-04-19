Глава таможни Кыргызстана за активизацию торгово-транспортных и транзитных связей с Азербайджаном

Глава Государственной таможенной службы (ГТС) Кыргызстана Самат Исабеков на Каспийском инвестиционном форуме в Бишкеке сообщил о перспективах транспортировки грузов из Китая через Кыргызстан и Азербайджан в Турцию и в ЕС, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на СМИ Кыргызстана.

"Необходимо развивать транзитный потенциал между странами. Мы должны упростить таможенные процессы и тем самым способствовать развитию международной торговли через Каспий. Эти цели могут быть достигнуты за счет применения автоматизации и цифровизации таможенных процессов, что улучшит развитие торговых связей на государственном уровне и между деловыми людьми", - подчеркнул Исабеков.

Отметим, что данный бизнес-форум был организован "Caspian Energy Club" (штаб-квартира в Баку), "Caspian Energy Club Kyrgyzstan" при содействии министерства экономики и коммерции Кыргызстана.

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