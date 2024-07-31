Президент COP29 выступил на встрече CARICOM

Президент COP29 Мухтар Бабаев выступил на 47-й встрече глав правительств стран организации Карибского Сообщества (CARICOM), сообщает в среду Day.Az со ссылкой на официальный сайт COP29.

"Сообщество объединяет малые островные государства, которые сильно страдают от изменения климата. Азербайджан привержен тому, чтобы проблемы и обеспокоенность этих государств были в центре внимания COP29", - отмечено в сообщении.

CARICOM объединяет 15 развивающихся стран Карибского бассейна. Им приходится преодолевать проблемы частых стихийных бедствий, что в дополнение к отсутствию сильной экономики (в основном туризм) усиливает их уязвимость к внешним потрясениям.

Напомним, что 11-22 ноября в Баку пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата.

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