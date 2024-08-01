ЕС подтвердил заинтересованность в развитии с Казахстаном Транскаспийского маршрута

Европейский союз подтвердил интерес к развитию вместе с Казахстаном Транскаспийского международного транспортного маршрута. Об этом заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу по итогам переговоров в Астане с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Подчеркнута важность развития трансконтинентальных железнодорожных, воздушных и автомобильных транспортных коридоров. В свою очередь Европейский союз подтверждает заинтересованность в совместном развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута", - сказал Нуртлеу.

По его словам, одним из важных направлений работы является упрощение визового режима Евросоюза для граждан Казахстана. "Договорились работать с доктором Боррелем, чтобы в ближайшее время найти положительное решение этой важной проблемы", - пояснил глава МИД Казахстана.

Кроме того, во время встречи стороны рассмотрели региональные и международные вопросы. "В частности, обсуждались вызовы в Центральной Азии, в том числе изменение климата в регионе, ситуация в Афганистане и на Ближнем Востоке. Вместе с коллегой мы заявили о необходимости разрешения конфликтов, происходящих в мире, исключительно на принципах суверенитета, независимости и территориальной целостности на основе Устава Организации Объединенных Наций", - подчеркнул Нуртлеу.

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