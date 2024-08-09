Кыргызстан выступит с инициативой по Глобальному диалогу о горах и климате на COP29

Кыргызстан сейчас работает над утверждением Глобального диалога о горах и климате в качестве ежегодного мероприятия на COP29 в Баку.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Администрацию Президента Кыргызстана, об этом сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на Шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Астане.

"По инициативе Кыргызстана в один из итоговых документов прошлогодней Конференции ООН по изменению климата (COP28) в Дубае был включен пункт по проведению Глобального диалога по горам и изменению климата, который успешно состоялся 5 июня 2024 года в Бонне. В настоящее время мы работаем над закреплением упомянутого Диалога по горам в качестве ежегодного мероприятия на предстоящей в ноябре этого года Конференции ООН по изменению климата в Баку и призываем страны региона поддержать данную инициативу", - сказал Жапаров.

Президент отметил, что реализация проектов, направленных на защиту экологии и окружающей среды, может помочь снизить долговое бремя для уязвимых государств.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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