Раскрыты удивительные свойства тыквенных семечек

Тыква полезна, а семечки, которые прячутся внутри нее, обладают еще большими преимуществами для здоровья.

Как передает Day.Az, семена тыквы - это не просто старомодная закуска, а источник высококачественного растительного белка и антиоксидантов, напомнила диетолог Бет Червони. По ее словам, употребление продукта позволяет оградить человека от различных заболеваний, даже рака.

Так называемые незаменимые аминокислоты поступают в организм преимущественно с мясом. Сложно найти его аналог среди растительных продуктов. Но семечки справятся и с этим. Их обязательно стоит добавить в рацион, если по этическим или медицинским причинам есть мясо нельзя.

Одновременно с этим тыквенные семечки выравнивают уровень сахара в крови, нормализуют артериальное давление, укрепляют сердечно-сосудистую систему с помощью магния, цинка и жирных кислот. А если учесть, что в семенах есть еще и триптофан, то проблемы со сном точно получится оставить в прошлом, заявила диетолог в беседе с Heilpraxisnet.

Но самое главное свойство продукта - противоопухолевое. Ученые установили, что семечки эффективны при профилактике рака за счет вещества кукурмосина. Он подавляет озлокачествление клеток.