Как найти самые сладкие мандарины?

Конец осени и зима - время мандаринов. Насладиться ароматными цитрусовыми можно уже сейчас, нет смысла ждать Новый год. Одна проблема: первый урожай мандаринов может оказаться не таким сладким. Как выбрать самые спелые, сочные и точно не кислые плоды?

Как передает Day.Az, эксперты портала Ferra.ru посоветовали при выборе мандаринов обратить внимание на несколько внешних факторов.

Первый - сорт мандаринов. Так сложилось, что не все виды фрукта сладкие сами по себе. Некоторым больше свойственна кислинка. Если она вам точно не нужна, то обратите внимание на клементины и муркотты. Также сладкими окажутся абхазские и марокканские мандарины.

Цвет кожуры не менее важен. Лучше брать ярко-оранжевые плоды: их оттенок говорит о зрелости. Мандарины с пятнами могут оказаться как сладкими, так и кислыми, а вот урожай с плотной кожурой точно не порадует вкусом.

Текстуру кожицы тоже оцените. У хороших мандаринов она будет упругая, не слишком толстая, а главное, без повреждений. Если есть возможность потрогать цитрусы перед покупкой, прикиньте их вес. Сладкие мандарины обычно довольно тяжелые.