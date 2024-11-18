Студент изобрел чайник, который можно починить самостоятельно

Габриэль Кей, студент промышленного и продуктового дизайна в Университете Де Монтфорта, Великобритания, придумал и изобрел чайник, который в случае поломки можно починить самостоятельно, а не выбрасывать или обращаться к специалистам по ремонту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru, он надеется, что его проект поможет решить экологические проблемы, вызванные выброшенными электротоварами. Главное отличие чайника Габриэля с ярким названием Osiris от других электрических чайников в том, что его конструкция ремонтопригодна и съемную электронику легко можно разобрать при помощи отвертки. На выставке New Designers чайник Osiris получил наивысшие оценки и награды.

Чайник "Осирис" назван в честь египетского бога смерти, возрождения и воскрешения, и Габриэль надеется, что его изделие оправдает свое название.