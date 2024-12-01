Раскрыта формула идеального супа

Повар из Великобритании раскрыл формулу идеального супа. Об этом пишет Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Фил Бьячи - повар, кулинарный эксперт и основатель компании The Gift of Oil, торгующей оливковым маслом и традиционными соусами. По его словам, сделать вкусный согревающий суп, когда на улице холодно, совсем несложно. Бьячи назвал три ключевых элемента: бульон, овощи и что-то молочное.

"Если у вас есть эти три ключевых ингредиента, то независимо от вариации, вы гарантированно получите хороший насыщенный суп", - утверждает Бьячи. Эксперт также призвал не ограничиваться готовыми рецептами, а проявлять фантазию в процессе приготовления и экспериментировать с разными комбинациями продуктов.

Бьячи рекомендует сначала поджарить овощи в сковороде на растительном масле, затем, когда они размягчатся, добавить туда бульон. Когда он немного выкипит, надо дать смеси немного остыть и перебить все в блендере. Затем суп стоит снова подогреть, а в готовое блюдо добавить немного оливкового масла, сливок или сметаны.