Назван напиток для улучшения работы мозга

Напиток из какао-бобов придает бодрости, улучшает настроение и работу мозга, рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, по словам Стародубовой, какао-порошок содержит фосфор, железо, калий, магний, витамины А и Е. Кроме того, в его состав входят антиоксиданты полифенолы, которые снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Какао также обладает тонизирующим эффектом, улучшает настроение, продуктивность и мыслительную активность, добавила она.

Диетолог обратила внимание на то, что умеренное потребление продуктов с высоким содержанием какао-бобов, например темного шоколада, тоже благоприятно сказывается на здоровье, в частности, нормализует давление.