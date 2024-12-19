Сладкоежек научили простым правилам профилактики кариеса

Многим сладости доставляют удовольствие, повышают настроение, но при этом вредят зубам, рассказала стоматолог-терапевт, заведующая стоматологическим отделением "Семейной Поликлиники № 5" Лариса Юдина. В комментарии "Ленте.ру" врач научила сладкоежек простым правилам профилактики кариеса, передает Day.Az.

По словам Юдиной, любители сладостей могут сохранить зубы здоровыми, но только если будут вовремя и качественно осуществлять гигиену полости рта. Также риск кариеса снижается, если употреблять сладости во время основного приема пищи, а не в качестве отдельного перекуса. Помимо этого, врач посоветовала избегать продуктов, которые липнут к зубам, например изюма, ирисок, жевательных конфет. "После любого приема пищи и перекусов нужно прополоскать рот или пожевать жвачку, благодаря которой стимулируется выделение полезной для полости рта слюны", - добавила она.

Стоматолог обратила внимание, что для зубов вредны любые сахара, но если не переедать, пользоваться нитью после каждого перекуса и чистить зубы, то, например, съеденный банан или выпитый натуральный сок будет полезен.

Важно помнить и учитывать, что сахар содержится не только в кондитерских изделиях, но и в консервах, маринованных овощах, соусах, сосисках, некоторых супах, беконе, хлебе, рисе для роллов, фитнес-батончиках, продолжила Юдина. По ее словам, сахар кладут и в обезжиренные молочные продукты для улучшения вкуса, поэтому необходимо изучать упаковку и избегать продуктов с декстрозой, патокой, кукурузным сиропом, сахарозой.

"Если вы не готовы отказываться от сладкого, сократите его количество до минимума. Так, взрослому можно съедать не больше десяти чайных ложек в сутки, включая скрытый сахар. Употребляйте продукты с содержанием кальция, витаминов группы В, белка, минералов, следите за гигиеной и радуйтесь тому, как получается сохранить баланс между вкусной едой и здоровыми зубами", - подвела итог доктор.