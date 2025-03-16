Врач рассказал, можно ли диабетикам есть мучные изделия

Какие мучные изделия могут присутствовать в рационе диабетиков?

Как передает Day.Az, российский врач-эндокринолог Максим Кузнецов рассказал, что не всякое мучное категорически запрещается при сахарном диабете, рассказал эндокринолог:

- Если вы совсем убираете углеводы из рациона, то увеличиваете риски инфарктов, инсультов. Поэтому нужно уметь их встраивать в свое питание даже диабетикам. Хлеб, макароны, пельмени из альтернативной муки, например, должны присутствовать в рационе каждого человека.

Врач объяснил, почему обычная белая мука сильно поднимает показатели сахара у диабетиков:

- Потому что она очень сильно обработана. Там нет клетчатки, питательных веществ. Мука очень измельчена, а значит, все микроэлементы быстро всасываются из желудка в кровоток. Лучше выбирать, например, черный, ржаной, цельнозерновой хлеб, где содержится много клетчатки. Она снижает скорость всасывания. Также такого рода хлеб медленно вас насыщает в течение долгого времени - вы дольше остаетесь сытыми и меньше переедаете.

На скорость всасывания также влияет способ готовки еды:

- Макароны нужно варить до состояния альденте. Так они будут меньше поднимать сахар. Плюсом будет, если вы выберете цельнозерновые или высокобелковые изделия из твердых сортов пшеницы. Обратите внимание и на лапшу ширитаки. Также можно есть пельмени, тесто которых сделано из цельнозерновой муки.

Десерты стоит выбирать на основе творога, уточнил Максим Кузнецов:

- Например, творожные запеканки, сырники. Только обращайте внимание на то, чтобы в них не было добавочного сахара.

Он также подчеркнул:

- Степень обработки, клетчатка и белок помогают снизить скачки сахара. Также существует "правило тарелки", которое помогает все это сочетать. То есть во время приема пищи еда на вашей тарелке должна состоять из 50 процентов клетчатки и по одной четверти белка и углеводов. Если в углеводистую часть вы добавите кусок белого хлеба, ничего страшного не произойдет, потому что клетчатка и белок снизят скачок сахара.