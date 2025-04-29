Названа неожиданная польза кофе для офисных сотрудников

Офисные работники, проводящие за столом более 6 часов в день, могут снизить риск преждевременной смерти. Помочь в этом может черный кофе. Он помогает снизить вред от длительного сидячего образа жизни, который негативно влияет на здоровье сосудов и сердца.

- Кофе - это источник веществ антиоксидантов. Они нейтрализуют неблагоприятное действие активных форм кислорода, и за счет этого дают противовоспалительный эффект, - рассказал KP.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, передает Day.Az.

По словам эксперта, регулярное потребление кофе становится ключевым источником антиоксидантов для офисных работников, который они получают ежедневно, в отличие от других продуктов, которые могут употребляться реже.

- Секрет в том, что ученые посмотрели, а какой можно выделить регулярный источник антиоксидантов среди работников офиса. Вот и оказалось, что любимый черный кофе - это и есть ежедневный и регулярный источник антиоксидантов, - подчеркнул медик.