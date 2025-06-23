Названа неожиданная причина переедания

Исследователи из Университета Южной Калифорнии обнаружили группу нейронов, формирующих в мозге память о приеме пищи. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как выяснилось, в момент принятия пищи активизируются особые клетки в гиппокампе - они фиксируют не только, что съедено, но и когда это произошло. Эти нейроны создают так называемые "энграммы приема пищи" - следы, которые остаются в мозге после еды и позволяют человеку помнить сам факт приема пищи.

"Энграмма - это физический след воспоминания. Наши данные показывают, что в мозге есть особый тип таких следов, предназначенный специально для еды", - объяснил Скотт Каноски, профессор биологических наук и один из авторов работы.

Ученые полагают, что проблемы с формированием таких энграмм могут объяснить склонность к перееданию у людей с нарушениями памяти. Кроме того, привычка есть за просмотром телевизора или пролистыванием телефона может снижать качество "воспоминаний о еде" - мозг не успевает зафиксировать момент приема пищи, что в итоге приводит к ощущению, будто вы не ели вовсе.

"В ходе экспериментов на крысах мы показали, что при разрушении этих нейронов животные забывают, где находилась еда, и начинают есть больше обычного", - рассказала Лиа Декари-Спейн, соавтор статьи.

Кроме того, было обнаружено, что эти нейроны напрямую взаимодействуют с латеральным гипоталамусом - центром голода в мозге. Блокировка этой связи приводила к перееданию.

Ученые надеются, что их открытие поможет разработать новые подходы к борьбе с ожирением. По словам Каноски, важно не только что и сколько мы едим, но и как хорошо мы это запоминаем.