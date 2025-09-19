Какие заготовки на зиму сохраняют больше всего пользы овощей и фруктов?

Самые полезные способы консервации - это заморозка, сушка и квашение, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"При заморозке удается сохранить больше всего витамина C, который практически полностью разрушается при других видах обработки", - пояснила ассистент кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ Евгения Гладких.

Сушка также позволяет удержать клетчатку, минералы и антиоксиданты. А при квашении и мочении овощей и фруктов запускается молочнокислое брожение: количество витаминов группы B и витамин C не только сохраняется, но и увеличивается.

Менее полезными специалисты назвали маринование и соление. Они сопровождаются высокими концентрациями соли, сахара и уксуса, что снижает пользу и повышает риски для здоровья. Особенно опасными ученые считают маринованные грибы: при нарушении технологии они могут стать источником возбудителя ботулизма.

"Классическое варенье и джемы из-за огромного количества сахара нельзя рассматривать как источник витаминов", - добавила Гладких. - "А вот "пятиминутка", где нагрев минимален, сохраняет до половины витамина C".

Оптимальный зимний рацион, по мнению исследователей, строится на комбинации разных способов хранения: квашеная капуста и моченые яблоки, замороженные ягоды, сушеные грибы и компоты из сухофруктов.