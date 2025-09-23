Названы главные правила питания для улучшения сна

Не существует продуктов, которые однозначно полезны или вредны для сна, считает врач-диетолог Элизабет Махан. Главные правила питания для улучшения сна она назвала в беседе с The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Махан, обычно диетологи советуют не есть перед сном углеводы, но существуют исследования, доказывающие, что богатый углеводами ужин помогает быстрее уснуть. Такая же неоднозначная ситуация и с жирами. "Есть доказательства, что жирная пища более сытная, и теоретически после нее люди спят спокойнее. Однако диеты с высоким содержанием жиров связаны с более короткой продолжительностью сна", - объяснила врач.

Беспроигрышным вариантом для вечернего приема пищи она назвала овощи. По ее словам, если добавить их в большом количестве к другим продуктам, то они замедлят пищеварение, помогут лучше усвоить полезные вещества и будут препятствовать появлению чувства голода среди ночи.

Махан добавила, что часто на ужин рекомендуют есть яйца, тофу, лосось, молоко, индейку, орехи и семена, так как в них содержится триптофан, способствующий выработке гормона сна мелатонина. Употреблять вечером эти продукты можно и нужно, но полагаться на их снотворный эффект не стоит. "Для регулирования уровня мелатонина намного важнее свет. Если вы сидите на свету, то он вырабатываться не будет", - заявила врач.