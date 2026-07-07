Раскрыты польза и вред арбузов

Некоторым людям стоит отказаться от употребления арбуза, поскольку он может приносить не только пользу, но и вред.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявила гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач - эксперт лаборатории "Гемотест".

По ее словам, арбуз - это один из способов утолить жажду в летнюю жару.

"Арбуз ценен и с точки зрения биохимического состава. Арбузная мякоть богата ликопином. Этот пигмент работает как антиоксидант, защищая клеточные мембраны от окислительного стресса и замедляя возрастные изменения", - отметила эксперт. Также, добавила Кашух, в арбузе есть ретинол, калий, аскорбиновая кислота, магний и цитруллин.

Однако даже такой полезный плод нельзя употреблять без меры, хотя для здорового взрослого человека ограничений и нет.

"Рекомендуется съедать каждый день не менее 400 граммов овощей и фруктов, но выбирать их можно исключительно по вкусу", - указала врач. Детям же она рекомендовала вводить в питание арбуз постепенно, начиная с года.

При этом иногда от летнего лакомства стоит отказаться, предупредила врач. Среди людей, которым лучше воздержаться от употребления арбуза, - аллергики, диабетики, люди с почечными патологиями, панкреатитом, а также беременные с гестозом.